Inter 5-3 Betis: Hace lo más difícil, pero cae por deméritos propios

Morante y Rodrigo Marina remontan un 2-0 que imperaba desde el minuto 6, si bien de nuevo los errores groseros les condenan a despedirse en octavos

El momento en que Rodrigo Marina cruzaba a la red un derechazo para firmar el momentáneo 2-3.RBB

El Real Betis se despide también este año en los octavos de final de la UEFA Youth League y no puede hacer historia en la Champions League juvenil, condenado por una colección imperdonable de fallos que castigó la eficacia del Inter de Milán. Esta vez no fue la ineficacia de cara a puerta como ante el Bayern el curso anterior; de hecho, hicieron lo más difícil los foráneos, levantando un marcador doblemente adverso gracias a José Antonio Morante y Rodrigo Marina, aunque una nueva fase de licencias defensivas a la vuelta de vestuarios, ya con 2-3, permitió la reacción definitiva de los italianos.

No pudieron empezar peor las cosas para el conjunto verdiblanco, que se vio 2-0 en contra cuando apenas habían transcurrido seis minutos. Pagó caro la escuadra de Javi Barrero dos errores individuales en la salida de balón y no perdonó el potentísimo Jamal Iddrissou, primero transformando un claro penalti del meta Yan Zhuravskyi sobre él mismo y, a continuación, definiendo por sorpresa en el segundo palo tras la pérdida de Migue Romero. Pero este curso las remontadas parecen pan comido para el talentoso juvenil A heliopolitano.

Picando piedra, poco a poco, a partir siempre de una eficaz presión alta y una vertical posesión, los foráneos fueron encerrando en su área a los 'neroazzurri', recortando distancias José Antonio Morante en el 32 merced a un libre directo desde la frontal ejecutado con brillantez de zurda. No descansaron los andaluces, que empataban en el último minuto del tiempo reglamentario al peinar Rodrigo Marina en el primer palo un córner botado por Rica Fúnez. Incluso, el cacereño acarició el 2-3 a la media vuelta en el alargue de esta fase.

Lo lograría el 'tanque' bético a los seis de la reanudación, cruzando al palo contrario un gran pase interior de Iván Corralejo. Una vez más, gracias al décimo tanto del '9' que lo es también del Betis Deportivo, los de Barrero obraban la remontada con casi todo el segundo periodo por delante. Ahora, tocaba ser listos y dejar que el cuadro lombardo arriesgara para 'matarlo' al contragolpe. No obstante, otro clamoroso error de Yan Zhuravskyi, que no despejó de puños un centro aparentemente fácil, permitió a Jamal Iddrissou marcar su tercero a placer.

El daño fue mayor, pues Matías Mancuso aprovechaba un balón suelto, al interrumpir Carlos de Roa el slalom de Mattia Mosconi para sorprender con un derechazo seco y abajo. De nuevo dos licencias y el pleno en la efectividad del Inter ponía el marcador a su favor cuando lo más difícil parecía hecho. El lateral zurdo de Dos Hermanas pudo resarcirse pronto, pues esta vez fue Alain Taho el que fallaba a la salida de un córner, pero el cancerbero albanés se rehizo a tiempo.

A ocho del epílogo, sacó una mano imposible para despejar el testarazo a quemarropa de Rodrigo Marina a centro de Carlos de Roa. Se volcarían ya a la desesperada los verdiblancos, dejando huecos atrás para que su anfitrión perdonara en un par de ocasiones la sentencia, si bien la ansiedad y la precipitación constituyeron la peor receta posible para un alarde que ya habría sido épico, pues Emmanuel N'Goran vio la segunda al cortar una contra de Idrissou. Esa acción brindó el quinto a Mattia Marello de libre directo desde el semicírculo.

Ficha técnica del Inter - Betis de la UEFA Youth League

Inter de Milán: Taho; Ballo, Bovio, Jakirovic, Marello; Cerpelletti, Centurini (Putsen 69'), Zárate (El Mahboubi 69'); Mosconi (La Torre 87'), Zouin (Mancuso 59') e Iddrissou.

Real Betis: Zhuravskyi; Rubén de Sá (Cayetano 71'), Curro Macías, Emmanuel N'Goran, De Roa; Migue Romero, Rica Fúnez (Nikita Doronins 89'); Morante, Corralejo, Rafa Oya (Antonio González 71'); y Rodrigo Marina.

Árbitro: Joey Krooij (neerlandés). Expulsó por doble amarilla a Emmanuel N'Goran (92'). Amonestó también a los locales Jakirovic, Iddrissou, Marello, así como a los visitantes Zhuravskyi, Rafa Oya, Rodrigo Marina y Morante.

Goles: 1-0 (2') Iddrissou, de penalti; 2-0 (6') Iddrissou; 2-1 (32') Morante; 2-2 (45') Rodrigo Marina; 2-1 (51') Rodrigo Marina; 3-3 (70') Iddrissou; 4-3 (73') Mancuso; 5-3 (94) Marello.

Incidencias: Encuentro correspondiente a los octavos de final de la UEFA Youth League, disputado en el Konami Youth Development Training Center de Milán.