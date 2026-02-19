El debut del prometedor Nico Guillén, la mejor noticia en la convulsa actualidad del Sevilla FC

En esta agitadísima semana, con resacón de polémica y sanciones por doquier, los escalafones inferiores aportan la cara amable en el club de Nervión. Además del estreno del centrocampista onubense, la cantera blanquirroja celebra el éxito internacional de Mario Díaz

La cantera del Sevilla FC se ha convertido en un factor esencial para la progresión económica y deportiva del club en estos tiempos de aguda crisis a todos los niveles. En este sentido, desde Nervión permanecen esta semana muy atento a las buenas noticias que llegan desde la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid), sede de la RFEF en la que dos cachorros blanquirrojos están viviendo días muy felices.

No en vano, el prometedor centrocampista Nico Guillén (18 años) ha vivido su debut con la selección española sub 19 en su primera convocatoria; mientras que el central Mario Díaz (17) ha celebrado con la sub 17 la conquista del Torneo Algarve y además se ha encargado de levantar el trofeo en tierras lusas debido a su condición de capitán de la 'Rojita'.

Nico Guillén debuta con la selección española sub 19 y prosigue un crecimiento imparable

Nico Guillén lleva tiempo entrando en las convocatorias de la selección española sub 18 y se ha estrenado esta semana en una concentración con la sub 19, después de recibir el lunes una llamada de urgencia del exsevillista Paco Gallardo debido a la baja por lesión de Dilan Zárate (FC Inter). Llegar y besar el santo. Apenas 24 horas después, el pasado martes, España goleó a Noruega por 4-1 y el mediocentro del Sevilla FC debutó saliendo al campo en el minuto 65 en sustitución de Carlos Macià (Villarreal CF) cuando el marcador reflejaba un exiguo 2-1.

El joven onubense participó en un notable tramo final del combinado nacional, que amplió diferencias por medio de Jorge Salinas, en el 79', y de Sergio Esteban, en el 89'. El partido se había ido al descanso con empate sin goles y al poco de la reanudación se adelantó Noruega con una diana de Jesper Nerhus (52'); desatando una respuesta tan inmediata como contundente por parte de los locales, que remontaron en sólo siete minutos gracias a las dianas de Joselillo (58') y de Cubo (59'). Tras este 4-1, España y Noruega se ven las caras este jueves (11:00) en un nuevo amistoso que de nuevo se disputará en el Estadio Guillermo Amor de Benidorm (Alicante).

Mario Díaz conquista el Torneo del Algarve como capitán de España sub 17

Por su parte, este pasado miércoles el jovencísimo central del Sevilla FC Mario Díaz fue el encargado de alzar el trofeo de campeón del Torneo Internacional del Algarve, prestigioso torneo de cantera que la selección española sub 17 conquistó gracias a la abultadísima victoria sobre Finlandia, a la que derrotó por 0-7 para alcanzar un holgado 'goal-average' que le permitía superar en la clasificación final a la anfitriona, Portugal.

Un doblete de Rubén Gómez, en los minutos 7 y 21, con un tanto entre medias de Christian Imga en el 18' encaminaron la victoria para España con un 0-3 al descanso, antes de darse todo un festín en un segundo periodo en que fueron ampliando la renta con las dianas de Roberto Tomez (55') y Ebrima Tunkara (57'). Para redondear el 0-7 final apareció Enzo Alves, el hijo del exmadridista Marcelo, para marcar también por partida doble (65' y 69').

ante los finlandeses, aunque disputó sólo los primeros 45 minutos del encuentro antes de dejar su sitio en el campo a Raúl Expósito (FC Barcelona). De manera previa, había completado los 90' en el encuentro de la primera jornada ante Portugal (1-1) y se había quedado sin jugar en la segunda cita, con triunfo ante Alemania por 3-2 para los pupilos de Sergio García, quien ha ido repartiendo tiempo de juego entre todos los convocados.