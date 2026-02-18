Los pros y los contras de Sergio Ramos ante un escenario que nadie desea

Su último presidente en Rayados reconoce que Canales abrió el camino a fichajes como el del camero, cuya salida de Monterrey no fue del todo 'limpia'

"Nuestra intención ha sido la de traer futbolistas que no solamente jueguen bien, sino que le den al club y al equipo personalidad, experiencia, capacidad futbolística y que quizá se habían extraviado un poco. Jugadores que quieran la pelota en momentos complicados, que saquen el pecho cuando hay que sacarlo. Jugadores de calidad pero que le den al equipo estructura y un cierto halo de respeto y liderazgo ante los rivales. Estos jugadores lo tienen de una u otra forma. Hay que tirar un penal en una circunstancia complicada y nadie se pone nervioso, por ejemplo", apunta en RG La Deportiva el presidente de Rayados de Monterrey, un José Antonio Noriega que justificaba los fichajes de hombres como Sergio Ramos, Óliver Torres o el propio Sergio Ramos.

También de Sergio Canales, al que tilda de "marciano" por su dedicación y rendimiento: "No puede ser tan profesional. Vive por y para el fútbol. Dormido, despierto, enojado, triste... Y si luego le sumas la calidad, estamos hablando de alguien distinto. Su compromiso es elevadísimo, es una estupenda persona, aunque tiene sus mejores y peores días, como todos. Pero lo da todo por el club, por el equipo, está comprometidísimo. Quiere ganar; por eso vino. Si no, lo que dejará será enorme. En el viaje de regreso tras contratarlo junto a su familia ya nos dijo 'les voy a ayudar mucho en crear cultura futbolística para los jóvenes, que entiendan que esto es una profesión que hay que vivirla a tope, que en España y el mundo sepan lo que es Monterrey'".

El 'Tato' relaciona a los dos tocayos: "No sé si Ramos habría aceptado venir si no llega a estar Canales. Es una cadenita". Con todo, con los pros bastante claros, la máxima autoridad deportiva de los de Nuevo León admite que no le gustó la salida del camero y una serie de acontecimientos que la precipitaron: "Son cosas que fueron surgiendo y que no nos las imaginábamos. Sucedieron, y tampoco es que generasen un problema, aunque tal vez fueron en un momento no oportuno. De lo de la canción me enteré el día que salió; no sabía que se estaba grabando ni filmando. De los Grammy me entero cuando nos pide permiso por un compromiso que había asumido. Te pone en una disyuntiva de lo que hay que hacer. No era algo hablado".

El descenso bajaría considerablemente la apuesta de Ramos y Five Eleven Capital por el Sevilla

Según publica 'As', el hipotético descenso del Sevilla FC a Segunda división provocaría que la oferta de Sergio Ramos y Five Eleven Capital a los grandes accionistas pasara de 450 millones de euros a 200 millones como mucho, ya que todas las partidas de ingresos, también de los derechos televisivos, se reduciría. Las partes en negociación sitúan en junio el cambio de manos de la sociedad, ya con la certeza de en qué categoría jugará el primer equipo blanquirrojo.

Mientras tanto, la conocida consultora KPMG realiza una profunda auditoría de las cuentas de la entidad con la sospecha de que los 88 millones de deuda reconocida pueden ser 120 millones o más. Otras fuentes apuntan a ESTADIO Deportivo que el holding que contrató en su día a Antonio Cordón no estaría interesado en un club de la División de Plata. Las posibilidades de este descalabro han aumentado tras los últimos resultados, aunque los de Matías Almeyda siguen fuera de la zona caliente por ahora.