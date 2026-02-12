Del Nido Carrasco explica los avances de Sergio Ramos para comprar el Sevilla y por qué no lo fichó en enero: "Lo decidí yo"

El presidente nervionense reveló que el grupo inversor liderado por el camero ha suscrito una LOI con los accionistas y que el central intentó regresar al equipo en enero, puerta que le cerró el mandatario: "Era incompatible"

El presidente del Sevilla, José María del Nido Carrasco, se ha expresado públicamente en una amplia entrevista en la que ha analizado la situación económica y deportiva de la entidad, su continuidad en el cargo y venta del club, y se ha referido a Sergio Ramos en una doble vertiente.

Así, por un lado, el mandatario ha confirmado oficialmente que el proceso para la compra del club ha comenzado por parte del grupo inversor liderado por Sergio Ramos, cabeza visible de la opción a día de hoy mejor situada para consumar el cambio de manos de las acciones. Igualmente, corroboró que, efectivamente, existió la posibilidad que el camero volviera a vestir la elástica del Sevilla por iniciativa propio futbolista. Vía que afirma que él mismo, el presidente del Sevilla, echó por tierra.

Confirma que Sergio Ramos ha suscrito una LOI con los accionistas

"Por medio del entorno de Sergio Ramos conozco que hay suscito una LOI (carta de intenciones) para iniciar la Due Diligence, pero es lo único que sé, porque ahora no estoy pensando en eso, porque hasta me cuesta contestarme porque no me voy. Yo no tengo nada que ver con ese proceso", señaló en Canal Sur Radio Del Nido Carrasco, que aseguró que no conoce al grupo inversor que hay detrás.

"No los conozco, solo sé que han suscrito una LOI. Yo lo quiero es que entre alguien con capacidad económica que pueda poner dinero a fondo perdido para acelerar las gestiones y con experiencia en gestión de clubes. Me da igual que sean sevillistas o de dónde vengan. Dudo que este fondo inversor tenga sede en Camas", ironizó Del Nido Carrasco, que reveló que sí tuvo un encuentro con los primeros inversores que estuvieron cerca, pero que se retiraron cuando vieron la situación del Sevilla: "Estuve con ellos una vez para preguntar por el día a día del club, y nunca más he vuelto a saber de ellos. Desconozco los motivos".

Del Nido Carrasco cerró la puerta a la vuelta de Sergio Ramos

En el asunto deportivo, explicó cómo surgió la opción de que Ramos recalara en enero en la plantilla sevillista, puerta que cerró el mismo presidente de manera unilateral y sin contar con el resto de opiniones.

"La decisión de que Sergio Ramos no juegue en el Sevilla fue mía y explico cómo fue todo", afirmó Del Nido, que dio detalles al respecto. "El entorno se puso en contacto conmigo para que viniera al Sevilla como jugador. Me dicen que ha suscrito una LOI con los accionistas y que quiere jugar en el Sevilla, Mi respuesta fue que no era compatible que estuviera estudiando la situación económica del club para convertirse en dueño y que formara parte de la plantilla, porque podría darse situaciones muy extrañas, como que el dueño del club fuera entrenado por Almeyda o tratado por cualquier miembro del club como propietario y jugador", relató Del Nido.

"Fue una decisión mía exclusivamente, no tiene nada vez que ver con ningún otro responsable deportivo del club. Solo yo", aseveró el mandatario, que añadió que aunque jugara gratis habría habido problemas para inscribirlo porque LaLiga pide una serie de garantías.