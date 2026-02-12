Los delanteros de Luis de la Fuente para la Finalissima y el Mundial 2026

Luis de la Fuente sigue acumulando contratiempos de cara a cerrar sus convocatorias para la Finalissima y el Mundial 2026, con las lesiones de Cucurrella en defensa y Samu en ataque; una baja confirmada, la del delantero del Oporto, que deja en el aire quiénes configurarán el ataque de España

No gana para sustos Luis de la Fuente, quien acumula contratiempos a la hora de tratar de cerrar su próxima convocatoria para la Finalissima contra Argentina en Qatar el próximo mes de marzo.

La de marzo, en la que España se medirá tres días después frente a Egipto en un amistoso, será la última oportunidad con la que el seleccionador cuente para hacer probaturas, antes de la definitiva para el Mundial de Estados Unidos, México y Canada, que se disputará este verano dura

nte el mes de junio, estando previsto que el seleccionador inicie la convocatoria el último fin de semana de mayo.

La lista de Luis de la Fuente para la Finalissima y el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá

Si en los últimos meses lleva pendiente Luis de la Fuente de los problemas de pubis de jugadores clave en su plantel como pueden ser Nico Williams y Lamine Yamal, también viene lidiando el de Haro con el debate abierto en la portería con el gran nivel demostrado por Joan García a lo largo de todo el año, forzando a que el seleccionador se vea obligado a tener que hacerle un hueco en sus planteamientos bajo palos, los cuales parecen estar bien cubiertos con Unai Simón, David Raya y Álex Remiro.

No por ello, los laterales son otro quebradero de cabeza para De la Fuente. El derecho, pendiente de un Carvajal que no acaba de volver a jugar en el Real Madrid con Arbeloa, siendo diez ya los partidos que ha pasado en el banquillo desde que volvió de su lesión. Pedro Porro se ha convertido en dueño y señor del puesto, mientras que Marcos Llorente se ha servido de su polivalencia para ganarse un hueco ante un De la Fuente que no venía contando demasiado con él. Álex Jiménez, del Bournemouth, es otra pieza que sigue muy de cerca el staff técnico de la Selección. Ahora es el lateral izquierdo otro foco de tensión, una vez que Cucurella se haya lesionado, lo que podría abrirle el paso a Carreras.

Los delanteros de Luis de la Fuente para España

Sin embargo, uno de los grandes problemas de Luis de la Fuente a la hora de configurar su lista es la delantera. Aunque Mikel Oyarzabal es a buen seguro el '9' titular de España, comienzan las dudas del seleccionador a la hora de encontrarle recambio y descanso. Junto a él, Ferran Torres se postula también en España, una vez que cada vez sea más '9' puro en el once de Hansi Flick con el Barcelona.

La incógnita llega a la hora buscar un plan B, el cual se ha complicado aún más con la reciente lesión de Samu Aghehowa, otrora Omorodion. El delantero del Oporto se ha roto el cruzado de la rodilla derecha y a buen seguro no estará en el Mundial.

La baja de Samu deja el camino expedito a Borja Iglesias, quien tampoco ha acabado de aprovechar del todo las oportunidades que ha tenido con España, pero que sí está rindiendo a un gran nivel con el Celta.

El sustituto de Samu Aghehowa en la Selección española

Con la presencia de Borja Iglesias prácticamente asegurada, las dudas radican ahora en si De la Fuente contará con un cuarto delantero en su convocatoria para el Mundial 2026. De decantarse por ello, ahí resurge con fuerza el nombre de Álvaro Morata, quien se ha quedado fuera de las dos últimas convocatorias de Luis de la Fuente. Su condición de capitán y galones dentro del grupo le sigue dando enteros, aunque su rendimiento tampoco es el más destacado, pues tan sólo suma un tanto en 17 partidos con el Como.

En el tintero de Luis de la Fuente están otros hombres que han sido habituales en los planes de España, como puede ser Gerard Moreno, al que las lesiones le han privado de ir en las listas desde hace tiempo, aunque suma hasta la fecha siete goles en 14 partidos. Similar es el caso de Ayoze Pérez, quien también llegó a convertirse en habitual de De la Fuente, aunque este curso sólo lleva 4 goles en 22 encuentros. De Frutos, quien también ha ido a alguna convocatoria, sería otra alternativa, firmando con el Rayo nueve goles en 30 partidos.

También existiría la opción de no contar con un cuarto delantero puro y sí hacerlo con otro futbolista de corte ofensivo. Ahí podrían abrirse un hueco jugadores como Jesús Rodríguez, Yeremy Pino o Alberto Moleiro.