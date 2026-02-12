La lesión de Cucurella abre la puerta a Carreras para su debut con 'La Roja' en la Finalíssima

La baja del lateral del Chelsea para el encuentro de mañana ante el Hull City ha hecho saltar las alamar en la selección española, que podría contar con el jugador del Real Madrid, uno de los favoritos en esa posición para estrenarse con la absoluta en el duelo del próximo 27 de marzo contra Argentina

Álvaro Carreras sigue destacando en su primera temporada en el Real Madrid. El jugador de 22 años, que viene de firmar un gol en la victoria de los de Arbeloa en Mestalla, está dejando buenas sensaciones en el conjunto blanco. Sin embargo, el gallego aún no se ha estrenado con la selección absoluta, algo que podría ser un hecho el próximo mes de marzo tras la lesión de Cucurella. El lateral del Chelsea es baja confirmada para el choque de mañana ante el Hull City, lo que deja la puerta abierta al ex del Benfica, que además está en la prelista de Luis de la Fuente para el Mundial.

Carreras gana enteros para recibir la llamada de Luis de la Fuente

La adaptación de Álvaro Carreras en el Real Madrid ha sido inmediata. El lateral de 22 años recibió la confianza de Xabi Alonso desde su llegada al banquillo, siendo el titular indiscutible en una posición donde, además, cuenta con la competencia de Ferland Mendy y Fran García. De la misma manera, el ex del Benfica se ha ganado el puesto con Arbeloa, pese a que le ha dejado en el banquillo en encuentros como el de la jornada 22 ante el Rayo Vallecano en el Bernabéu. Por otra parte, el futbolista también está destacando en su faceta goleadora, donde ha firmado hasta la fecha dos goles con la elástica merengue, ambos contra el Valencia y donde consiguieron la victoria. En este sentido, situaciones como la de Ferland Mendy, con diferentes y constantes problemas musculares, le han dejado como un fijo en esa demarcación, aunque Camavinga también ha comenzado desde el inicio ahí.

Por otro lado, el propio Carreras, en la previa del choque contra el Benfica de UEFA Champions League comentó sus sensaciones en su primera temporada en el conjunto de Arbeloa: "Es un sueño lo que estoy viviendo. Aprendes y te enseñan mucho los jugadores que te rodean. Confiaba en que todo iba a ir bien y que tenía el nivel de jugar en el Real Madrid". Por ello, los rumores sobre una convocatoria con la selección española están a la orden del día, pese a la decisión firme de Luis de la Fuente con Cucurella y Grimaldo. Sin embargo, el jugador del Chelsea ha caído lesionado y será baja para el encuentro de mañana ante el Hull City, aunque está a la espera de pruebas médicas que confirmen los plazos para su vuelta.

Carreras, opción seria para ir convocado a la Finalíssima y a la espera del Mundial

De esta manera, pese a que Alejandro Balde es otro de los futbolistas que se encuentra en la prelista de Luis de la Fuente para el Mundial, el Diario AS ha informado que Carreras es el que tiene más posibilidades de ir convocado para la Finalíssima contra Argentina. Esta cita tendrá lugar el próximo 27 de marzo en Qatar, que podría ser el estreno oficial del jugador del Real Madrid con 'La Roja'. Sin embargo, el mismo medio, que ha destacado que Cucurella "puede tener afectado el músculo isquiotibial", ha apuntado que las opciones del lateral del conjunto blanco de recibir la llamada de España dependerá de los resultados de las pruebas médicas del jugador del Chelsea, un fijo con el técnico de Haro.