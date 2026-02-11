Monchi da por hecha su jubilación y cierra heridas: "El Betis es un grande"

"Aunque en algunas ocasiones lo echo de menos, tengo claro que, a corto y medio plazo, la etapa como director deportivo está cerrada para siempre", zanja el ahora presidente del San Fernando

"Ha pasado un año desde que dejé el Aston Villa y, desde entonces, me he centrado en mi trabajo como presidente del San Fernando. Si bien es cierto que el volumen de trabajo es mucho menor, soy una persona que se dedica al 100% a todo lo que hace. Aunque, de vez en cuando, me siguen llegando mensajes de gente que me ofrece un jugador o de alguien de un club que me pregunta por un futbolista, peticiones que atiendo gustosamente", confiesa Monchi en una extensa entrevista con 'Coaches' Voice' donde dejó entrever que su jubilación está próxima, si no inminente.

"Sinceramente, y aunque en algunas ocasiones lo echo de menos, tengo claro que, a corto y medio plazo, la etapa como director deportivo está cerrada para siempre. ¿A largo plazo? Bueno, ésa es una respuesta que todavía no la sé. El tiempo dirá", sentencia el isleño, que dio algunas claves sobre su éxito: "El director deportivo tiene que estar cerca de quienes ganan los partidos. ¿Y quiénes son los que ganan los partidos? Sencillo: el entrenador y los jugadores. No hay muchos más misterios. Yo me canso de decirlo: para mí no es que haya buenos o malos fichajes. Yo creo que hay buenos o malos rendimientos. Y para eso es fundamental la coordinación con el entrenador".

E incidía en esa idea: "(Aparte de esa perfecta coordinación con el técnico) Debes ser capaz de interpretar lo que el entrenador necesita. Siempre lo digo también: el primer paso para que el entrenador fracase en un equipo es planificar sin que el director deportivo hable con él. En esto pongo el ejemplo de Marcelino García Toral, a quien le tengo una admiración tremenda. Lo he dicho muchas veces: Marcelino estuvo sólo seis meses en el Sevilla porque yo no fui capaz de hacer una plantilla acorde a lo que él necesitaba. En conclusión, cuando un equipo no tiene jugadores acordes al estilo del entrenador, es imposible que vaya bien".

Monchi da su sitio al Betis: "No lo relaciono con algo negativo ni pequeño"

El otrora director deportivo del Sevilla FC, Ramón Rodríguez Verdejo, participaba esta semana en el conocido programa de MasJerezTV 'Cofrademanía', donde se sometió a un test sobre la Semana Santa y el fútbol que le llevó a la rivalidad hispalense: "¿El Sevilla FC de las cofradías? El Cristo de la Salud (de San Bernardo). ¿Y el Real Betis de las Kofradías? No, el Betis es un club grande, yo no tengo... El Betis es un club grande y no lo relaciono con algo negativo ni pequeño". Un gesto del isleño que coincide con otras menciones positivas hacia el otro equipo de la capital hispalense.