Empate técnico entre nervionenses y heliopolitanos desde que se implantó el VAR

El recuento de puntos a partir de la temporada 18/19, primera con revisiones de las jugadas, desvela que los dos clubes hispalenses han sumado exactamente los mismos

Curiosa la clasificación parcial elaborada por el perfil especializado en estadísticas @ClasiHistorica, que anuncia el empate técnico entre Sevilla FC y Real Betis desde que se implantó el sistema de videoarbitraje en LaLiga, allá por la temporada 18/19. Probado inicialmente en agosto de 2018 en la Supercopa de España, el VAR se ha hecho un hueco ya en el imaginario colectivo de los aficionados al deporte rey. Han cinco cinco campañas completas y algo más de la mitad de la sexta en la que FC Barcelona y Real Madrid, pese a todo, han seguido al frente.

En total, 640 puntos sumados por la escuadra culé y 636 por la merengue confirman a estos dos transatlánticos al frente de la regate española, con el Atlético de Madrid ya más relegado (577 unidades) y un pelotón luego de cinco clubes en una horquilla de 18 puntos: desde los 450 del cuarto, el Villarreal CF, a los 422 del Athletic Club. La Real Sociedad es quinta en este periodo, con 438, solamente seis más que Sevilla FC y Real Betis, que igualan en la sexta plaza a 432 unidades, tras arañar una sobre la bocina el cuadro blanquirrojo ante el Girona FC e incorporar tres en el Metropolitano el verdiblanco a costa de los colchoneros.

Con 45 puntos aún en liza, todo puede ocurrir en esta tabla desde el verano de 2018 que encumbra a los heliopolitanos, en clara línea ascendente con cinco clasificaciones consecutivas para competiciones continentales y la conquista de una Copa del Rey, convirtiendo en su campamento base la mitad alta de la clasificación, pasando su eterno rival, que es cierto que ganó su séptima Europa League en 2023, en un candidato que pelea por eludir el descenso. En la 25/26, se mantiene la tendencia.

Desde que está Pellegrini, un 'sorpasso' anterior

Aunque en los derbis sigue habiendo color blanquirrojo (cuatro victorias nervionenses, cinco empates y tres triunfos heliopolitanos en los doce duelos cainitas), cada vez más matizado en verdiblanco, todo sea dicho, el recuento de puntos desde que aterrizara en el Benito Villamarín el técnico chileno Manuel Pellegrini, que ahora dirige en La Cartuja, favorece ampliamente a los suyos. Y es que a partir de la 20/21, el Real Betis ha sumado hasta la fecha 341 puntos, por 303 del Sevilla FC, donde no ha habido, muy a su pesar, esa estabilidad en el banquillo, sino todo lo contrario. En la primera y la segunda campañas sí quedaron por encima los del Ramón Sánchez-Pizjuán, aunque el 'sorpasso' llega en la 22/23, con tres temporadas y media por delante los del escudo de las trece barras.