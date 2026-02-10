¿Qué opinan los aficionados del Real Betis y del Sevilla FC sobre sus respectivos mercados de fichajes? Las aficiones hablan

ESTADIO Deportivo ha querido saber, de primera mano, el pensar de las aficiones del Sevilla FC y del Real Betis acerca de sus respectivos mercados de fichajes

Hace algo más de siete días, el mercado de fichajes en Sevilla aún se encontraba abierto. Un periodo marcado por la poca actividad en ambos equipos de la ciudad, tanto en llegadas como en salidas. Muchas eran las expectativas que los aficionados tenían en poder aprovechar este mercado para reforzar ambos conjuntos aunque, finalmente, apenas se pudieron contabilizar dos llegadas, una para cada equipo. En el barrio de Nervión, la cosa estaba tranquila. Lo único que podía hacer agitar algo el árbol era que hubiese llegado una oferta irrechazable, aunque esta no llegó. En Heliópolis, la esperanza estaba puesta en la salida de Bakambu, aunque el congoleño se acabó quedando en el Real Betis.

No es que la ciudad hispalense haya sido una excepción, ya que LaLiga se ha caracterizado en este mercado por tener pocos movimientos, a excepción del Atlético de Madrid que sí que ha afrontado ciertos movimientos de envergadura. En ESTADIO Deportivo, hemos querido preguntar a ambas aficiones sus sensaciones acerca del mercado de fichajes, existiendo disparidad de criterios.

Algo más de felicidad en Heliópolis

Aprovechando el duelo que enfrentó al Real Betis frente al Atlético en Copa del Rey, se cuestionó a ciertos aficionados por los distintos movimientos, con la llegada de Fidalgo como el protagonista de todo. "Seguramente Manu Fajardo haya hecho todo lo que está en su mano para reforzar el equipo de acuerdo a lo que quiere Pellegrini, y lo que se necesita y lo que se puede. Le doy un sobresaliente como siempre, porque últimamente está haciendo buen trabajo", declaró un aficionado.

Otro comprende la situación ante tantos lesionados, aunque no se muestra insatisfecho por el trabajo realizado. "Creo que estamos haciendo más de lo que podemos con muchos lesionados toda la temporada. Es toda la temporada entera con lesionados. Veo bien el mercado y al que ha fichado (Fidalgo) me gusta mucho ", respondió.

Insatisfacción en Nervión con Sergio Ramos como protagonista

La situación en Nervión era complicada. Esto último no era un secreto a voces y es la mejor explicación a un mercado que apenas ha arrojado una llegada y en forma de cesión, como es Neal Maupay. Tras la derrota en Mallorca, uno de los nombres que salió a la palestra fue el de Sergio Ramos y un posible regreso como jugador, aunque fue el propio Antonio Cordón el encargado de rechazar esta posibilidad en rueda de prensa.

"La verdad es que no lo sé. No entiendo que los dirigentes piensen en el Sevilla FC, parece que lo quisieran bajar a Segunda División", declaró uno de los allí presentes. Otro de los encuestados lo tuvo claro, y reclamó al central camero para la plantilla. "Está la cosa complicada, porque es que no podemos fichar. Sergio Ramos quería venir. (...) ¿Lo traería? Seguro", respondió.

Otro fue algo más contundente con la valoración a la labor del director deportivo. "Un cero, porque creo que Antonio Cordón está facultado para traer buenos fichajes. Es cierto que las disponibilidades del club no son las mejores. De todas formas le podríamos poner un 0,5 o un 0,1, porque bueno, a ver el fichaje nuevo de Maupay cómo funciona", finalizó.