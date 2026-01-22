Manu Fajardo, alto y claro: pide más en LaLiga y avisa de que "el mercado aún no ha exlotado"

El director deportivo verdiblanco cree que, en el torneo doméstico, hubo partidos en los que no estuvieron "a la altura o la exigencia" de un club como el heliopolitano, "atento" a las oportunidades que se presenten

"La plantilla es mejorable; qué plantilla no lo es. Pero soy consciente de que, a excepción de los grandes clubes, no hay más de tres equipos en España que tengan mejor plantel. Grandes equipos preguntan por jugadores nuestros, y eso nos pone en valor", presumía este miércoles Manu Fajardo, director deportivo del Real Betis, en las horas previas del partido de la Europa League ante el PAOK, anunciando a su llegada junto a Álvaro Ladrón de Guevara a la expedición en Tesalónica que espera una recta final de la ventana invernal de transferencias activa, como siempre.

"Es un mercado corto, muy intenso, que todavía no ha explotado del todo. Hay que estar atentos y bien posicionados ante posibles oportunidades. El presupuesto me impide fichar si no hay salidas previas. Todas las plantillas son mejorables, también la del Betis, insisto, pero hay que tener los pies en el suelo. El mercado lo afrontamos con intensidad y tranquilidad. No se trata de hacer por hacer, de justificarte, sino de traer algo que suba el nivel", zanjaba el alto ejecutivo verdiblanco.

Sobre las limitaciones para fichar, declinó hablar "por respeto" sobre el adiós de Cédric Bakambu, en la órbita de Génova, Oviedo o Alavés, aunque todavía "uno más de la plantilla" heliopolitana: "Existe una normativa, un 'Fair Play Financiero' que debo respetar. No es cuestión de que quiero un delantero y lo firmo; no hay que precipitarse, sino estar preparado para cuando llegue el momento. Dentro de las grandes Ligas, hay al menos siete u ocho equipos con más presupuesto que el Betis que están buscando delantero".

Rendimiento en LaLiga

"En Liga, en determinados partidos, no hemos estado a la altura o la exigencia de un club como el Betis. Podemos dar más, aunque estamos teniendo el hándicap de las bajas. Hay que poner en valor la plantilla que tenemos, siendo mejorable, como todas. A pesar de las bajas, ante el Villarreal CF nos impusimos desde el minuto uno y con un once competitivo lleno de jugadores de jerarquía".

"Hemos tenido bajas muy importantes, como Isco, Amrabat, Cucho... Eso perjudica mucho el devenir de los partidos; a cualquier plantilla le quitas sus mejores jugadores y sufre, pero estamos vivos en las tres competiciones".

El duelo ante el PAOK

"Es la primera final de todas las que vienen. Ganar aquí sería un paso muy importante en competición europea y nos afianzaría entre los ocho primeros ¿Llevan 23 partidos sin perder en casa? Son estadísticas y están para romperse".

"Si afrontamos el duelo con intensidad en fase defensiva, siendo capaces de presionar tras pérdida, podremos sacar un resultado positivo aquí. Todo lo que no sea eso no alejará de ello. La clave será ser solidarios y ser capaces de imponernos en las acciones sin balón. Con el calendario que tenemos y la exigencia de las tres competiciones, sería muy importante".