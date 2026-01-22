Vía abierta para la salida del Betis de Ricardo Rodríguez por el interés en Francia

El internacional suizo despierta interés en el fútbol francés y ya se están produciendo movimientos ante la predisposición del carrilero, a la par que el Betis le ha puesto un precio asequible a su salida

Desde hace un tiempo se conoce que Manu Fajardo no solo busca un delantero para este verano, la prioridad en este momento, sino que también está pendiente de reforzar el centro del campo y el carril zurdo por si se produce una de las salidas que entran dentro de lo posible.

De ese modo, en Heliópolis son conscientes de que la banda zurda se erige en uno de los puntos frágiles del equipo a pesar de que en verano se reforzó con el regreso de Junior. El Betis estuvo a punto de completar la remodelación de esta demarcación con la llegada ya encarrilada de Flavio Nazinho, carrilero del Círculo de Brujas, pero Ricardo Rodríguez se quedó finalmente en La Cartuja y trunco el fichaje del portugués.

Cinco meses después, se ha reabierto la vía de la posible salida del internacional suizo, pese a que cuenta en los planes de Pellegrini, y por ende la de potenciar la banda zurda en esta ventana. Y es que el experimentado defensa tiene cartel en Europa y se está produciendo movimientos a su alrededor en los últimos días.

Ricardo Rodríguez, en la agenda de Niza

Así, en la Ligue 1 francesa manejan muy buenos informes del polivalente lateral y, según apunta El Correo de Andalucía, el Niza está vivamente interesado en hacerse con sus servicios, hasta el punto de que ya habría movido ficha para sacarlo del Betis.

Una posibilidad que no vería con malos ojos el futbolista, con contrato hasta final de curso y ganas de disfrutar del máximo protagonismo posible de cara a la cercanía del Mundial, al que acudirá como pieza importante del combinado de Suiza. De hecho, le seduciría la posibilidad de recalar en la Costa Azul para seguir compitiendo al máximo nivel.

El precio que pide el Betis por el internacional suizo

En La Palmera conocen el interés que despierta Ricardo Rodríguez y desean obtener algún rédito a seis meses de que finalice su vinculación. Así, según la fuente antes mencionada, el Betis pediría alrededor de un millón de euros para dejarle salir a tenor también de que a Pellegrini no le importaría en absoluto que permaneciera en Heliópolis.

De hecho, han sido varias las ruedas de prensa en las que se ha expresado al respecto, si bien tampoco está cerrado a un refuerzo que mejore las prestaciones en una posición que lleva tiempo dando problemas al conjunto verdiblanco.

Su salida activaría, obviamente, la llegada de un sustituto y el Betis no se olvida de Nazinho, si bien su aterrizaje supondría posiblemente un desembolso mayor al pactado en verano en alrededor de seis millones.