Nazinho resurge para enero ante el problema del Betis en la banda izquierda

Los problemas en el carril zurdo, agravados por la nueva lesión de Junior, intensifica la necesidad de reforzar la posición en este mercado y el fichaje frustrado en verano sigue siendo la primera opción, aunque ahora con más dificultades

El carril izquierdo se ha convertido en un quebradero de cabeza para el Betis en las últimas temporadas, pues ninguna de las remodelaciones, en ocasiones íntegras, que se han llevado a cabo en verano han funcionado, tampoco de la pasada ventana estival.

Así, Manu Fajardo firmó el regreso a Heliópolis de Junior Firpo con la carta de libertad, pero a día de hoy, lastrado por las lesiones, su rendimiento no ha sido el esperado y la banda siniestra continúa siendo uno de los principales puntos frágiles del equipo.

No en vano, el lateral hispano-dominicano volvió a caer en el choque el Oviedo, en el que fue superado una y otra vez por Hassan, y estará otro mes fuera, lo que aumenta más si cabe la posibilidad que se baraja desde hace tiempo en el seno de la entidad verdiblanca: reforzar el carril en esta ventana más allá de haber encontrado la alternativa de reconvertir a Valentín Gómez.

Nazinho, de nuevo en la 'pole' para potenciar el carril zurdo del Betis

Para ello, primero debería producirse la salida de Ricardo Rodríguez, que termina contrato en junio y cuya permanencia en el periodo estival cuando todo apuntaba a que volvería a su país frustró el fichaje que ya tenía encarrilado el Betis para completar la revolución en la banda zurda. Así las cosas, Fajardo había atado ya la llegada del portugués Flavio Nazinho tras verbalizar un acuerdo con su club, el Círculo Brujas, por alrededor de seis millones, y el jugador, que se quedó finalmente con la miel en los labios y no se movió de la entidad.

Ahora, cinco meses después, la dirección deportiva bética no se ha olvidado del futbolista luso de 22 años y como, apunta ABC y ha podido confirmar ESTADIO Deportivo, su nombre se mantiene en la 'pole' para potenciar el carril zurdo, ya sea ahora si finalmente se marcha Ricardo Rodríguez o en verano.

Una operación con más aristas que en verano

Fajardo considera que encajaría perfectamente en el sistema de Pellegrini y que ofrecería rendimiento inmediato en el caso de que fuera factible su incorporación ahora, posibilidad que, no obstante, presenta numerosas aristas.

De hecho, en este momento sería más complicado repetir el acuerdo con el Círculo de Brujas, pues debería desprenderse a media temporada de una pieza clave en un momento muy delicado, con el equipo luchando por salvar la categoría. Obviamente, supondría un desembolso importante, lo que difícilmente pueden afrontar en La Cartuja cuando la preferencia es fichar a un delantero.

Nazinho sigue viendo con buenos ojos su llegada al Betis

Nazinho, que sigue viendo con buenos ojos la opción bética y por el que suspiran en Turquía, especialmente el Besiktas, tiene contrato hasta 2028 y lo ha jugado prácticamente todo en la Jupiler League a excepción de tres partidos por lesión y uno por sanción, con un saldo de un gol y tres asistencias.

Por el contrario, se da la circunstancia que, pese a su protagonismo, ha perdido valor de mercado en la última revisión de Transfermarkt, bajando de cinco a cuatro millones, lo que juega a favor de los intereses verdiblancos.