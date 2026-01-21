El Betis ultima la salida de Bakambu en este mercado invernal de fichajes, con dos factibles destinos en LaLiga

En la expedición verdiblanca que ha viajado a Grecia no estaban el delantero africano, sancionado para la séptima jornada en la UEFA Europa League, ni el director deportivo Manu Fajardo, que se ha quedado en Sevilla precisamente para avanzar en su salida

El Real Betis ha viajado en la mañana de este miércoles a la ciudad griega de Tesalónica, donde en la tarde-noche de este jueves se enfrentará al PAOK en la séptima jornada de la Fase Liga de la UEFA Europa League. En la expedición que ha despegado desde el aeropuerto de Sevilla había numerosas ausencias destacadas, como las de los lesionados Héctor Bellerín, Junior Firpo, Sofyan Amrabat, Isco Alarcón, Antony dos Santos o el Cucho Hernández; así también como la del sancionado Cédric Bakambu y la del director deportivo, Manu Fajardo, quien después de varios días de intensas conversaciones se encuentra ultimando la salida del delantero franco-congoleño en el presente mercado invernal de fichajes.

Bakambu ultima su salida del Betis con Deportivo Alavés y Rayo Vallecano como destinos más probables

Según la información adelantada por ABC, la ausencia de Manu Fajardo -habitual pasajero en todos los desplazamientos del Betis- se debe específicamente a esos avances que han tenido lugar en las últimas horas para encontrar una salida a Bakambu. En este sentido, ESTADIO Deportivo ha podido confirmar que en los últimos días el representante del '11' verdiblanco ha estado negociando una salida que tendría como destinos más factibles al Deportivo Alavés, curiosamente el próximo rival liguero, y al Rayo Vallecano, entidad en la que trabajó el aljarafeño y con la que mantiene conversaciones periódicas en el seguimiento de la cesión de Nobel Mendy.

Precisamente ésta, la vía de una cesión que libere al Betis de la ficha de Bakambu y que contemple opción de una posible compra futura supeditada al cumplimiento de determinados objetivos, es la fórmula con la que se trabaja; mucho más factible que la de un traspaso que también se han contemplado (todas de fuera de España) sin que existan por el momento propuestas en firme en ese sentido. Este 2026 es año de Mundial, la República Democrática del Congo tendrá la bala de la repesca para aspirar a hacer historia y el ariete ve su salida con muchos mejores ojos que en las ventanas anteriores.

Al volver de la Copa de África, Bakambu encuentró cerrada una puerta por la que se coló el Chimy Ávila

El Chimy Ávila ha replanteado su futuro a corto-medio plazo tras aprovechar la baja del Cucho Hernández y ver abierta otra puerta para tener minutos en los extremos con la lesión del Rodrigo Riquelme o la pubalgia que viene padeciendo Antony dos Santos. A diferencia del argentino, Bakambu sólo ha disputado los 56 minutos que jugó en el duelo copero ante el Elche desde que se marchó a la Copa de África a mediados del pasado mes de diciembre.

Tras la eliminación de la República Democrática del Congo en los octavos de final el pasado 6 de enero, a Pellegrini le pareció precipitado convocarle para la visita al Oviedo y no le alineó después ante el Villarreal. De hecho, en LaLiga no juega desde el 27 de octubre y sólo 65 minutos repartidos en siete jornadas. El resto, hasta los 665' que le convierten en uno de los futbolistas menos alineados por el entrenador, los reparte entre la Copa del Rey y la UEFA Europa League, donde se pierde el duelo de este jueves ante el PAOK por acumulación de amarillas. La salida de Bakambu parece clara, que eso sirva o no para que llegue un nuevo ariete, es otra cosa.