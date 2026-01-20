En la carrera por Troy Parrot, uno de los delanteros de moda en Europa

El Fulham lidera la carrera por el artillero irlandés del AZ Alkmaar, que pide más de 20 millones por el pase de un jugador pretendido también por el Wolfsburgo y los heliopolitanos

El Real Betis estaría en la terna de equipos más interesados en Troy Parrot, delantero de 23 años que el AZ Alkmaar compró hace dos veranos al Tottenham por cuatro millones de euros y que ahora tasa en cinco veces más como poco, liderando ahora mismo la carrera el Fulham, con el Wolfsburgo igualmente bien colocado. Así lo desvela este martes el jefe de la sección de Deportes de un medio serio como 'Independent', Miguel Delaney, que especula con "una larga carrera" por el fichaje que no terminará a principios de febrero, sino más bien en julio o agosto. Mientras, presume de números en la Eredivisie: 19 goles y cuatro asistencias en 25 partidos entre la Liga de los Países Bajos, la Copa y la Conference.

Nacido en Dublín el 4 de febrero de 2022 (cumplirá 24 en un par de semanas, por tanto), es diestro, mide 1,85 y tiene más cualidades que las habitualmente asociadas a la altura, pues impone su zancada y goza de buen regate, aparte de la evidente pegada. Con contrato hasta el 30 de junio de 2029 en tierras neerlandesas y una tasación, según la web especializada 'Transfermarkt', de 22 millones de euros, no aceptará menos de eso los de Holanda Septentrional, dato que, por sí solo, descarta a los verdiblancos, que no tienen prevista una inversión de ese calado a corto, medio o largo plazo por un artillero, tras pagar 13 millones hace un año por el 'Cucho' Hernández.

Saltó a la fama por sus cinco goles con Irlanda que valen una repesca

Desde luego, los números de Troy Parrot con la selección irlandesa son imponentes: 10 goles en 33 partidos oficiales. Los cinco últimos, los que más fama le han proporcionado. Y es que el dublinés anotó la media decena en los dos últimos encuentros de la fase de grupos en pos del Mundial de 2026 para desbancar a la favorita Hungría del segundo puesto del Grupo F y colarse en la repesca final. De esta forma, el artillero marcó el doblete que dio la victoria en casa ante el líder Portugal y obró la remontada en tierras magiares.

Y es que el del AZ empató al cuarto de hora la diana de Dániel Lukács, respondiendo a la de Barnabás Varga en el 37 con unas tablas a diez del epílogo y el 2-3 definitivo en el 96. Es un auténtico héroe en la República de Irlanda, que deberá superar a la República Checa, el 26 de marzo y, de ganar, al que quede del cruce entre Dinamarca y Macedonia del Norte para dirimir el 31-M cuál de ellos se lleva uno de los cuatro billetes pendientes para la magna cita de Estados Unidos, México y Canadá.