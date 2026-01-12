LaLiga moldea la salida del Betis de Bakambu con tres nuevos pretendientes que cumplen su deseo

Tras trascender el interés del Genoa, en las últimas horas han irrumpido tres clubes de Primera que permitirían al congoleño consumar su prioridad una vez que la lesión del Cucho Hernández no cambia los planes béticos

La llegada de un delantero en el mercado invernal se encuentra a expensas de que se produzcan las salidas de Chimy Ávila o de Bakambu, o incluso de los dos, y lo cierto es que ya empiezan a llamar a la puerta de los futbolistas verdiblancos.

En el caso del congoleño, aplazó su decisión sobre su futuro inmediato a la conclusión de su participación en la Copa de África y una vez que está de vuelta en la capital hispalense los acontecimientos se han precipitado con la aparición en las últimas horas de varios clubes que han mostrado interés por hacerse con sus servicios ante la firme intención del Betis de dejarle salir.

Es cierto que la lesión de Cucho Hernández, que lo mantendrá alejado de los terrenos de juegos durante alrededor de un mes, le otorgará más minutos al africano, que pasará a ser titular, pero también que el plan heliopolitano no ha cambiado radicalmente por esta circunstancia a tenor de que si sale traerá un refuerzo para la vanguardia antes de que cierre el mercado el 2 de febrero.

Tres clubes preguntan por Bakambu, dos de LaLiga

En este sentido, la preferencia de Bakambu, a sus 34 años, es permanecer en España o, en su defecto, jugar en una de las grandes ligas europeas, y por ahora los clubes que se han posicionado cumplirían con esta exigencia.

Así las cosas, ESTADIO recogía ayer las informaciones procedentes de Italia según las cuales el Genoa, en plena lucha por salvar la categoría, lo incluye dentro de su 'short list' para reforzar la vanguardia junto a Patrick Cutrone (a préstamo en el Parma) y M'Bala Nzola (29), cedido en el Pisa.

Hoy en cambio, ha trascendido que Bakambu dispondrá de la posibilidad de no moverse de LaLiga si cristalizara el interés de tres clubes nacionales, pues, según afirma 101 TV, tanto Oviedo como Alavés y Girona han preguntado por su situación con el fin de apuntalar sus delanteras para lo que resta de competición.

La cesión, descartada por su situación contractual

Cabe recordar que Bakambu termina contrato en junio, por lo que está descartada la vía de la cesión y tendría que salir como traspasado o por medio de una rescisión, opción poco probable ante el interés de otros equipos por incorporarle en esta ventana de transferencias.

A priori, todo apunta a que este asunto se dilatará y no se solucionará hasta el epílogo del mercado, lo que provocaría un 'efecto dominó', pues el Betis debe tener listo el recambio para cuando se acuerde la salida si finalmente se consuma.

Mientas tanto, Bakambu trabaja con normalidad para preparar el choque copeeo contra el Elche, en el que saldrá como titular al ser la única referencia ofensiva natural de la plantilla.