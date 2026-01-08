Bakambu vuelve a contar para Pellegrini, con el Betis jugando a tres bandas y esperando noticias del mercado invernal de fichajes

El delantero congoleño, ya de regreso en Sevilla tras caer eliminado en la Copa de África 2025, es uno de los más firmes candidatos a abandonar la entidad verdiblanca antes de que cierre la ventana de transferencias de enero

La plantilla del Real Betis volvió al trabajo en la tarde del martes, tras descansar el lunes después de la goleada dominical encajada en el Santiago Bernabéu de Madrid, con una sesión a puerta cerrada a la que seguirán tres entrenamientos matinales antes de viajar mañana viernes hasta tierras asturianas para cerrar la primera vuelta de LaLiga EA Sports visitando al Real Oviedo en el Carlos Tartiere. Este jueves, en la segunda de estas tres jornadas de trabajo en horario mañanero y tras dos días sin novedades reseñables, Manuel Pellegrini ha recuperado a Cédric Bakambu, aunque está por ver si el delantero franco-congoleño entrará en la lista de convocados ante los carbayones o se espera al inmediatamente posterior duelo de octavos de final de la Copa del Rey frente al Elche CF.

Bakambu vuelve de la Copa de África y se pone a las órdenes de Pellegrini con un futuro muy incierto

La selección de la República Democrática del Congo cayó eliminada en los octavos de final de la Copa de África que desde el pasado 21 de diciembre se está celebrando en Marruecos. Los 'Leopardos' se despidieron del torneo continental tras caer el pasado martes ante Argelia, por la mínima (1-0) y con un tanto encajado en la segunda mitad de la prórroga en la que se resolvi�� el último duelo de esta ronda del 'Top 16'. Este pasado miércoles, Bakambu emprendió su vuelta a Sevilla, donde ha llegado a tiempo para estar en el entrenamiento programado para las 10:30 horas de este jueves en la Ciudad Deportiva Luis del Sol y ha sido recibido por sus compañeros con gestos de cariño.

Tras dejarse ver a la salida del plantel verdiblanco al campo principal de la ciudad deportiva y antes de terminar el clásico primer cuarto de hora abierto a los medios de comunicación, Bakambu se ha retirado al interior de las instalaciones de Los Bermejales para seguir ejercitándose al margen de grupo, realizando ejercicios de recuperación y de descarga bajo la atenta supervisión de los preparadores físicos del Betis.

El Betis sólo tiene tres bajas para Oviedo: Isco Alarcón, Sofyan Amrabat y Ez Abde

Con la vuelta del '11' verdiblanco, Pellegrini reduce a sólo tres las bajas del Betis para preparar el maratón de encuentros que se avecina en el próximo mes entre LaLiga, la Copa del Rey y la UEFA Europa League, competición en la que el delantero africano se perderá la visita al PAOK de Salónica griego del próximo 22 de enero al tener que cumplir ciclo de amonestaciones después de ver su tercera cartulina amarilla en la cita contra el GNK Dinamo de Zagreb, justo antes de irse con su selección.

De este modo, al margen de lo que Pellegrini decida con un Bakambu que es serio candidato a salir en este mercado invernal de fichajes, el Betis sólo cuenta con la lesión de Isco Alarcón más las ausencias de Ez Abde y del aún renqueante Sofyan Amrabat, los dos internacionales por Marruecos, que jugarán el sábado el partido de los cuartos de final de la Copa de África precisamente ante Argelia, verdugo de los congoleños. En la mañana de este viernes, Manuel Pellegrini pasará por sala de prensa justo después de dirigir la última sesión previa al desplazamiento hasta Oviedo para analizar la previa del choque de la jornada 19 de LaLiga EA Sports.