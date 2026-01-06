Sofyan Amrabat, una preocupación que no cesa en el Betis

El pivote marroquí sigue sin recuperarse del 'doble K.O.' con Isco Alarcón y paga su esfuerzo para jugar en las primeras citas de la Copa de África: ya se perdió tanto el desenlace de la Fase de Grupos como el duelo de octavos y es duda para los cuartos de final

Menos mal que sólo era un golpe y había incluso quien dudaba de si el Real Betis estaban exagerando para jugar con el 'factor sorpresa' a su favor en El Gran Derbi del pasado 30 de noviembre. Ha pasado casi seis semanas desde aquella desafortunada acción en la que Isco Alarcón y Sofyan Amrabat se lesionaron mutuamente. En los primeros pronósticos se hablaba de que el pivote marroquí tenía opciones de estar ante el Sevilla FC y que el mediapunta malagueño volvería tan pronto como se le cerrase la brecha de siete puntos abierta en la zona tibial de su pierna derecha. Finalmente, el andaluz ha tenido que ser operado del tobillo tras llevarse la peor parte; pero el africano también sigue sin estar recuperado al cien por cien y su estado preocupa tanto en su selección como en el cuerpo técnico verdiblanco.

Sofyan Amrabat lleva dos partidos sin jugar con Marruecos y es duda para el duelo de cuartos de final de la Copa de África

Amrabat no volvió a jugar con el Betis desde aquel suceso del 27-N ante el FC Utrecht y se marchó cojeando a la concentración del combinado marroquí. Tras pasarse toda la semana previa ejercitándose al margen, Walid Regragui le mantuvo en el campo durante los 90 minutos del estreno en la Copa de África ante Comoras y volvió a darle la titularidad en la segunda cita, frente a Malí (82'), a pesar de que entre medias no pudo entrenarse con sus compañeros. A partir de ahí, no ha vuelto a participar y ha visto desde el banquillo tanto la tercera jornada de la Fase de Grupos contra Zambia como el duelo de octavos de final contra Tanzania.

El cuerpo t��cnico de Pellegrini y los médicos del Betis confiaban en que el jugador cedido por el Fenerbahçe SK volvería en plenitud física tras su participación en la CAN 2025 que precisamente se está celebrando en su país y que tiene a Ez Abde como segundo representante bético en la selección Marruecos -al revés que su compañero, fue suplente en los dos primeros partidos y titular en los dos siguientes-. Sin embargo, el mediocentro sigue sin superar las molestias en esa zona de la tibia y el tobillo derechos, lo que mantiene la preocupación a ambos lados del estrecho de Gibraltar.

Marruecos jugará contra Camerún por un sitio en las semifinales el próximo viernes 9-E a las 20:00 horas y será una nueva oportunidad para calibrar el estado físico de Amrabat, a quien Regragui está mimando en estos cinco días que sepan los duelos de los octavos y de los cuartos de final. Además, este mismo martes se completará esta última eliminatoria con dos choques: un Costa de Marfil - Burkina Faso y, sobre todo, un duelo entre la República Democrática del Congo de Cédric Bakambu y Argelia (17:00 horas). De esta cita saldrá el rival de la Nigeria de los sevillistas Akor Adams y Chidera Ejuke.

Manu Fajardo, director deportivo del Betis, se muestra prudente sobre el posible fichaje de Amrabat

"Estamos muy satisfechos por todo lo que aporta. Jerarquía, predisposición, experiencia... Creo que por ambas partes estamos encantados. Con el Fenerbahçe aún no hemos hablado sobre una propuesta de compra o de ampliar un año más la cesión. Sí existe una relación personal y profesional muy buena entre ambos clubes. Nosotros, después de cada partido de Sofyan, tanto en la Copa África como en LaLiga, le mandamos un 'report' con todos los datos objetivos y subjetivos. Aún es pronto para hablar de eso, pero hay que destacar lo feliz que está Sofyan en Sevilla", explicaba el pasado domingo Manu Fajardo en una entrevista concedida a Marca en la que fue preguntado por las opciones de retener al pivote marroquí cuando acabe su cesión a finales de la presente temporada.