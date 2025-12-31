Un 10 de enero en el que saltarían chispas: posible reencuentro de Bakambu con Akor Adams y Ejuke

Tras denunciar prácticas de vudú y alineaciones indebidas, Nigeria podría jugarse las semifinales con la República Democrática del Congo, que le privó de la repesca mundialista

Ambas están yendo de menos a más en la Copa de África, torneo en el que se suponen dos de las favoritas. No en vano, Nigeria y la República Democrática del Congo alcanzaron la final del 'play off' africano para la repesca mundialista, llevándose el premio de contar con una última bala para la magna cita de Estados Unidos, México y Canadá los 'Leopardos' en la tanda de penaltis. Tras aquello, las 'Súper Águilas' han intentado por todos los medios desprestigiar a su oponente. Primero, el seleccionador blanquiverde, Éric Chelle, denunciaba públicamente que su equipo había sido víctima de prácticas de vudú durante los lanzamientos fatídicos, al tiempo que, más recientemente, la Fifa desestimaba la reclamación de alineación indebida de hasta ocho futbolistas azulinos, con la excusa de que en el antiguo Zaire no se permite la doble nacionalidad.

Finalmente, serán Cédric Bakambu y compañía, y no el equipo de Akor Adams y Chidera Ejuke, los que se enfrenten el 31 de marzo en Guadalajara al ganador del Jamaica-Nueva Caledonia del 26-M en busca de uno de los dos últimos billetes no europeos para el Mundial de 2026 (el otro saldrá del cruce en Monterrey entre Irak y quien gane del Bolivia-Surinam). Tres meses antes, con las relaciones entre ambos países y federaciones aún bastante tensas, nigerianos y congoleños podrían volver a verse las caras con las semifinales de la AFCON en juego. Sería el 10 de enero de 2026 en Marrakech a partir de las 17:00 horas. Para ello, los de Sébastien Desabre deberán deshacerse cuatro días antes de Argelia en octavos de final, lo mismo que el campeón de la competición en 1980, 1994 y 2013 del tercero del Grupo F el 5-E (ahora mismo, Mozambique).

Si se produce ese choque de trenes, no volverían, como pronto, hasta la jornada 20ª

Si el Real Betis desea el pronto regreso de Cédric Bakambu por otros motivos, ya que el delantero congoleño ha aplazado su decisión de salir de La Cartuja mientras dure su participación en la Copa de África y los verdiblancos necesitan que tanto él como el 'Chimy' Ávila se marchen para traer otro delantero, en el Sevilla FC sí echan de menos a Akor Adams (algo menos, pero también, a Chidera Ejuke), habida cuenta de los problemas que está teniendo Antonio Cordón para firmar otro artillero y la necesidad de pegada que tiene Matías Almeyda, que ahora apuesta por un 1-5-3-2 y que se ha quedado con Isaac Romero como único ariete nato, con Alexis Sánchez y 'Peque' Fernández como alternativas, después del buen sabor de boca que dejó el de Kogi State ante el Real Oviedo (un gol y dos asistencias, con el cuarto de su compatriota). De producirse ese Nigeria-República Democrática del Congo, los tres representantes 'hispalenses' ya mencionados se perderían, aparte de las citas de este fin de semana contra el Real Madrid (el bético) y el Levante UD (los sevillistas), también la jornada 19ª (Real Oviedo-Real Betis y Sevilla FC-RC Celta de Vigo). Los que pasaran a semifinales, tampoco estarían casi seguro en la 20ª (frente a Villarreal CF y Elche CF, respectivamente).