Los plazos que manejan en La Cartuja para el nuevo delantero

Para firmar un punta es necesario que salgan el 'Chimy' Ávila, que se lo sigue pensando, y Bakambu, que aparca su decisión hasta que vuelva de la Copa de África

El próximo viernes 2 de enero se abre oficialmente la ventana de transferencias de invierno en la mayoría de torneos europeos, cerrándose oficialmente en LaLiga a las 23:59 horas del lunes 2 de febrero. Un mes intenso en el que se multiplica la emoción, por recortarse el margen de maniobra que, en realidad, dura más del doble en verano. El Real Betis, animador oficial de este mercado en los tres últimos ejercicios, juega un poco al despiste, pero espera realizar no menos de tres operaciones (salidas del 'Chimy' Ávila y Cédric Bakambu, más la llegada de un delantero), que podrían llegar hasta la media docena si se producen sorpresas con Ricardo Rodríguez, Sergi Altimira, Giovani Lo Celso, Natan de Souza y/o Valentín Gómez, pues harían falta recambios. Por si las moscas, Manu Fajardo y su equipo han intensificado varios sondeos en diferentes posiciones por si fuera preciso activarlos dentro de algunas semanas, si bien la prioridad está clara.

Con el LCPD virtualmente agotado (125,9 millones de euros), no es ningún secreto que a los heliopolitanos no les da para ocupar la ficha vacante en su plantilla profesional (el dorsal '15'), sino que necesitan generar un colchón suficiente para acometer la llegada de un artillero que aumente la competencia para un 'Cucho' Hernández que está preparado para ella. Los nombres tampoco son desconocidos: el escenario ideal sería monetizar la marcha del 'Chimy' Ávila y Cédric Bakambu para contratar, al menos hasta final de curso (con o sin opción de compra a Fábio Silva). Pero los tres movimientos tienen sus problemas y sus plazos. Según ha podido saber ESTADIO Deportivo, la deseada alta en La Cartuja no se espera antes del 20 de enero, cuando ya haya terminado la Copa de África y el congoleño se centre en aclarar su futuro, que pasa por tener más minutos que con Manuel Pellegrini para llegar rodado a la repesca mundialista del 31 de marzo ante el ganador del Jamaica-Nueva Caledonia y ya al hipotético Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

Desde el entorno del de Yvry-sur-Seine admiten que están en ello, aunque el '11' les ha pedido que no le molesten mientras dure la aventura de los 'Leopardos' en su torneo continental, por ahora con un choque de octavos de final asegurado. Después, ya dejó claro que no pondría dificultades al Real Betis, que no las tiene todas consigo en el caso del rosarino. No en vano, ya se echó para atrás a principios de septiembre pese a que había un trato con los Pumas para una compra en diferido cifrada en dos millones de euros. Ahora, el 'Comandante' sigue sin ver claro lo de cruzar el charco, pese a que sus principales opciones están en la Liga MX, Argentina y Brasil. Prefiere seguir en Europa, mejor si es en España, donde ha sido ofrecido a Getafe CF, Levante UD, Rayo Vallecano, Real Oviedo, UD Las Palmas, Granada CF y UD Almería, por ahora sin mayor recorrido. Pinta también a operación que cuaje, si cuaja, a finales de enero. En La Cartuja cuentan con el ahorro de su salario también y con que Fábio Silva o sus principales alternativas aguanten hasta esa recta final del mercado invernal.

Yorbe Vertessen, un ofrecimiento que, por ahora, no se contempla

Al despacho en la Ciudad Deportiva Luis del Sol de Manu Fajardo ha llegado en los últimos días el ofrecimiento de Yorbe Vertessen, internacional belga en todas las categorías inferiores hasta sub 21 que está rindiendo a buen nivel en el Red Bull Salzburgo, donde aterrizó en febrero de este mismo año procedente del Unión Berlín a cambio de cuatro millones de euros. En Alemania no había destacado, por lo que se sacrificaron parte de los 4,75 millones que costó sacarlo de la cantera del PSV Eindhoven, aunque en Austria sí está sobresaliendo, de tal forma que ha cerrado este año natural con 15 goles y cuatro asistencias en 47 encuentros oficiales. Aunque no se ha estrenado con su selección absoluta, está en muchas quinielas a las puertas del Mundial de 2026, por lo que el de Tienen tampoco vería mal un cambio de aires hacia un campeonato y un club más mediáticos. En principio, su entidad hasta 2029 sólo se plantearía su adiós a cambio de un traspaso superior a la inversión realizada. Con todo, en el Real Betis no es un nombre que enamore en estos momentos.