Fabio Silva vuelve loco a Manu Fajardo, convence ya a Pellegrini y está dispuesto a forzar cuando llegue el momento de fichar por el Betis: Aún es pronto

Decidido a salir en este mercado de enero, el todavía jugador del Borussia Dortmund prefiere no dar ningún paso en falso por ahora. Entiende que aún toca esperar, pues el mercado ni ha abierto de manera oficial todavía. ¿El Betis? Una opción que le convence, sí, pero es pronto

El Betis sigue avanzando en su deseo de reforzar al plantel verdiblanco en este mercado de enero, con la delantera como prioridad y con el portugués Fabio Silva como principal objetivo. Ya avanzó ESTADIO Deportivo dicho punto, una vez que el futbolista brillara el curso pasado en Primera división con la UD Las Palmas y este año no esté teniendo demasiado protagonismo con el Dortmund.

Con el Mundial en puertas, la falta de continuidad bajo la batuta de Niko Kovac -356’ en 16 partidos; un gol y cuatro asistencias- empuja a Fabio Silva a buscarse una salida este enero, siendo LaLiga un destino propicio para asegurarse su billete para la Copa del Mundo del próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá.

El Mundial 2026 empuja a Fabio Silva a buscar una salida en enero

Eso sí, las altas exigencias del Borussia Dortmund, que viene solicitando una opción de compra remunerada con obligación de compra superior a los 30 millones de euros, lo están dificultando todo hasta el momento. El Betis, por ahora, tiene que aligerar su nómina de futbolistas en la delantera, tratándole de dar salida al Chimy Ávila o Bakambu. De hecho, ya ha habido movimientos al respecto en las últimas fechas.

En lo que respecta a Fabio Silva, que este fin de semana ha estado en Las Palmas visitando a su viejo equipo -oportunidad que el conjunto amarillo ha aprovechado para lanzarle el órdago, por si colaba, aunque su estancia en Segunda lo convierte prácticamente en imposible-, el Betis tiene absolutamente claro que el idóneo para lo que buscan en ataque es él. Así se lo ha hecho saber Manu Fajardo a Pellegrini, quien ya el curso pasado lo tuvo sobre la mesa -también el Sevilla FC- y lo desechó, al no estar del todo contrastado. Un paso adelante que el luso acabó dando con la elástica de Las Palmas -10 goles y tres asistencias en 26 partidos-.

Manu Fajardo ya trató de fichar a Fabio Silva el curso pasado

Si Manu Fajardo nunca ha tenido dudas -literalmente le vuelve loco-, Pellegrini tampoco las tiene ahora, una vez confirmado que es un jugador hecho. El Ingeniero comprende que puede darle el rendimiento inmediato que necesita, por lo que ahora llega el momento de que sea el futbolista quien comience a dar pasos para encauzar el movimiento.

Sin embargo, Fabio Silva prefiere no aligerarse y evitar cualquier paso en falso. Así se lo hacen ver a ESTADIO Deportivo desde su entorno, donde aseguran que es demasiado pronto, pues ni siquiera ha abierto aún el mercado de manera oficial. Con interés en firme de varios clubes, el jugador prefiere esperar a ver cómo se resuelven las primeras fechas de mercado, siendo su movimiento la típica operación que se acabará cerrando con la ventana de fichajes ya avanzada, cuando las diferencias económicas acostumbran a solventarse con mayor facilidad.

Fabio Silva, dispuesto a forzar para ir al Betis... pero aún no

¿El Betis? Es una opción que convence al futbolista, como así ha podido corroborarlo la redacción de este diario por ambas partes de la operación. Sin embargo, hasta el momento no existe ningún compromiso en firme al respecto, quedando aún bastante tela por cortar. Lo que no cabe duda es que Fabio Silva gustaría volver a LaLiga y el Betis le pone en bandeja todo lo que está buscando, por lo que por parte del futbolista no habría ningún inconveniente. Eso sí, hoy por hoy toca seguir esperando.