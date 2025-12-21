Fábio Silva no puede ocultar sus ganas de volver a España: "Hablen con él"

El delantero del Dortmund, que apuró su fin de semana en Gran Canaria viendo también el partido del filial amarillo, contestó afirmativamente a la broma de un aficionado insular

Está aprovechando el primer fin de semana de las mini vacaciones navideñas Fábio Silva, que jugó el viernes su último partido de 2025 con el Borussia Dortmund y no tendrá compromisos oficiales en Alemania hasta el 9 de enero, cuando los aurinegros visitarán al Eintracht de Frankfurt en la jornada 16ª de la Bundesliga. Varios días antes, claro está, habrá que retomar los entrenamientos, pero el artillero preferido por el Real Betis para enero ha hecho una escala, en realidad alejándose muchos kilómetros de su destino, antes de regresar a Oporto para reencontrarse con sus ex compañeros de la UD Las Palmas, un equipo con el que marcó diez goles y brindó tres asistencias la temporada pasada, despertar clave para que los renanos pagaran a los Wolves 22,5 millones de euros por su traspaso. Allí, en la isla, dejó muchos amigos, por lo que fue recibido en loor de multitudes y con todos los honores.

Presenció Fábio Silva en directo desde el palco de autoridades del Estadio de Gran Canaria el sábado el encuentro del primer conjunto amarillo ante la Cultural y Deportiva Leonesa, resuelto al descanso con el 4-0 final. Y siguió dando suerte este domingo al filial, que se impuso por 3-0 al Socuéllamos con gol y asistencia de su amigo el artillero Elías Romero, con el que compartió varios entrenamientos y una convocatoria el curso pasado en Primera división, igual que le ocurrió (el ostracismo de Álvaro Valles le hizo completar numerosas citaciones) con el portero Álvaro Killane. A la salida, contestando a la broma de un aficionado de la UD mientras se fotografiaba con otros hinchas y firmaba autógrafos, el punta luso no pudo ocultar sus preferencias por España. "Tenemos que hablar con Ramírez (el presidente de Las Palmas) para que te dé los euros", le espetan. "Eso, hablen con él", contestaba con una sonrisa cómplice.

Fichaje en barbecho en La Cartuja: a la espera de que la 'fruta' caiga de madura

Gusta. Gusta mucho. Fábio Silva, de hecho, es el delantero que, por edad y características, mejor encaja en el Real Betis para el mercado invernal. Quieren aprovechar los responsables verdiblancos los pocos minutos del 'Chimy' Ávila y Cédric Bakambu, en el caso del congoleño con el agravante de que los necesita para llegar rodado a la repesca interconfederaciones para jugar el Mundial de 2026, donde la antigua Zaire, pese a la denuncia frustrada de Nigeria, se medirá a finales de marzo de 2026 al ganador del Jamaica-Nueva Caledonia por uno de los dos últimos billetes no europeos para la magna cita de Estados Unidos, México y Canadá. Quieren los técnicos heliopolitanos un artillero de calidad, con hambre y pegada, que ataque bien los espacios y sepa qué hacer en el área rival, sin florituras ni alardes. De momento, el Dortmund no está por la labor ni pone facilidades, lo que hace que en La Cartuja se haya dejado el asunto en barbecho a la espera de que se den mejores condiciones. Mientras tanto, amén de estudiar otras vías interesantes, se aceleran las gestiones para hacer sitio al elegido, también en lo que al (ahora prácticamente agotado) margen salarial se refiere.