Fábio Silva no cambia de idea: se despide con asistencia, pero las mismas sensaciones

Tras saltar de inicio la jornada anterior contra el Friburgo, el portugués volvió a salir contra el Borussia Mönchengladbach a falta de sólo ocho minutos y encara el parón navideño con muchas dudas

Ocho minutos y el alargue. Es el tiempo de juego que ha dado este viernes Niko Kovac a Fábio Silva, el delantero que más gusta en el Real Betis para enero. Pese a ello, el portugués ha brindado a Maximilian Beier en el alargue la asistencia del 2-0 definitivo ante el Borussia Mönchengladbach, último partido oficial de 2025 para un Borussia Dortmund que sigue sin descolgarse del todo en la lucha por el título de la Bundesliga. Los aurinegros desbancan momentáneamente al RB Leipzig de la segunda plaza y se colocan a seis puntos del líder, el Bayern Munich, aunque con un duelo más disputado. Toca resetearse en Navidades, aunque el ex de los Wolves, con un tanto y cuatro pases de gol en su haber en 348 minutos, sigue con la idea de salir, al menos hasta el 30 de junio de 2026, pues, de seguir donde está, sus opciones de que Roberto Martínez lo convoque para el Mundial de 2026 son prácticamente nulas.

Su entrenador no está por la labor y su club, que pagó 22,5 millones de euros por él hace un semestre, tampoco lo tiene claro. Su primera solicitud al ser cuestionado por los heliopolitanos y otros muchos (la Roma, el Valencia CF, el Villarreal CF, el Sevilla FC, varios de la Premier League...) es exigir un traspaso con el que recuperar la inversión o un préstamo remunerado con una opción de compra alta, si no una obligación, lo que ha hecho que, pese a haber acelerado hasta ponerse en la 'pole', en La Cartuja se lo tomen ahora con calma, aplazando nuevas gestiones y estudiando alternativas. Quieren Manu Fajardo y compañía que la 'fruta' lusa caiga sola de madura, que la realidad convenza a Fábio Silva de que debe presionar más. Y la nueva jornada de la Liga alemana ha sido una vuelta a la realidad, tras su titularidad en la anterior ante el Friburgo: solamente ha comenzado tres duelos (uno por cada torneo) hasta la fecha.

Kovac prefiere a Guirassy como '9' y, además, su selección, Guinea, no juega la Copa de África, por lo que ni siquiera va a tener algunas semanas de ventaja. En el 1-3-4-2-1 que se está imponiendo en el Signal Iduna Park, el preparador balcánico tampoco ve al portugués, que considera un delantero centro para jugar solo o con otro al lado, pero no como 'enganche', faceta en la que tiene por delante al mencionado Beier, así como Julian Brandt y Karim Adeyemi. El atacante que descolló en la UD Las Palmas se reunirá en los próximos días con sus agentes para tomar una decisión definitiva, sin descartar una declaración en rebeldía para que no le cierren las puertas y sí den facilidades para encontrar un destino aunque se ade forma coyuntural, oportunidad de mercado para la que el Real Betis quiere estar preparado, con dinero, fichas y margen salarial disponible.

Adeyemi y un posible sustituto tienen la llave

Como desvelaba 'Bild', el atacante muniqués Karim Adeyemi habría solicitado marcharse del Dortmund en verano por expreso deseo de su mujer, que no se ha adaptado a la ciudad renana y desea vivir en Berlín o la ciudad natal del ex del RB Salzburgo. En principio, no habrá movimientos hasta que concluya el presente ejercicio, aunque en Alemania comienza a hablarse de posibles ofertas invernales por el extremo y delantero de ascendencia nigeriana que podrían adelantar un trato en el que los aurinegros buscarán doblar los 30 millones de euros invertidos en 2022, puesto que la cotización del futbolista de 23 años es ya de 60 millones. Además, los técnicos del Borussia buscan artilleros en el mercado, por lo que del éxito de estas pesquisas y el posible rearme gracias a los ingresos extraordinarios dependerá que abran o no la puerta a Fábio Silva.