Fábio Silva, el elegido por el Betis para enero, presiona para salir del Borussia: "Todo el mundo sabe que le encanta LaLiga"

Fuentes cercanas a la operación consultadas por ESTADIO apuntan las intenciones del delantero portugués en enero ante los movimientos del Betis y en Alemania afirman que ya está jugando sus cartas para lograr su objetivo

ESTADIO Deportivo desveló el pasado domingo que Fábio Silva es el delantero elegido por el Betis para reforzar la vanguardia en el mes de enero y que ya ha iniciado los contactos con el Borussia Dortmund para conseguir su cesión.

El club teutón pagó 22,5 millones por él en verano, pero la ausencia de protagonismo en lo que va de curso ha provocado que el futbolista vea con buenos ojos una salida en el mes de enero para ganar protagonismo y disponer de opciones reales de estar en el Mundial con Portugal tras la promesa que le hizo Roberto Martínez.

Fábio Silva tiene claro su destino

Escenario en el que ha aparecido el Betis, tal y como han confirmado a ESTADIO diferentes voces autorizadas, y lo cierto es que Fábio Silva tiene muy claro cuál quiere que sea su destino.

De este modo, fuentes cercanas a la operación consultadas por esta redacción, que insisten en el vivo interés del Betis y en los movimientos por su "urgencia" de fichar un ariete, inciden en que el delantero desea regresar al fútbol español, donde brilló durante su préstamo en Las Palmas. "Todo el mundo sabe lo que quiere, que le encanta España y jugar en La Liga. Ahora está en otro club y hay que esperar", apuntan a este medio sobre las intenciones del futbolista oriundo de Oporto, que en anteriores mercados ya estuvo en el punto de mira tanto de Sevilla como Betis.

Fábio Silva presiona al Borussia para salir con el Betis al acecho

En este sentido, el futbolista está dispuesto a poner de su parte para cambiar de aires con el fútbol español como objetivo y el Betis al acecho. Tanto es así que el conocido diario alemán Bild afirma que el punta está presionando al Borussia para que acceda a una cesión, seguramente sin opción de compra, y que el club empieza a considerar esa posibilidad después de que hace dos semanas el director deportivo, Sebastian Kehl, fuera tajante en este sentido: "Siendo sinceros, no es nuestro plan prescindir de jugadores en invierno con los que contamos a largo plazo".

Sin embargo, el poco protagonismo del futbolista, con solo 225 minutos repartidos en 13 encuentros y un bagaje de un gol y dos asistencias, el interés que despierta y la posición del delantero han provocado que se abra a esta posibilidad, como demuestra que ya ha habido contactos entra todas las partes para activar una operación en la que el Betis asumiría gran parte de la ficha restante de Fábio Silva, alrededor de dos millones brutos.