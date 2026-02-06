Fábio Silva despega bajo la vigilancia del Betis y complica una vía futura

'Plan A' en invierno, Manu Fajardo no le ha borrado de su agenda por si fuera posible reclutar en verano al ariete, cuya situación ha experimento un giro que podría condicionar su futuro

Fábio Silva ha empezado a gozar de más continuidad en el Borussia. IMAGO

Fábio Silva, como reveló ESTADIO Deportivo tiempo atrás, se erigía en el 'plan A' de Manu Fajardo para reforzar la delantera en el mercado invernal y, de hecho, hubo conversaciones tanto con el punta luso como con el Borussia Dortmund.

La falta de continuidad del portugués en su primera temporada en el Signal Iduna Park le convirtió en una oportunidad para la pasada ventana ante su deseo de salir cedido para disfrutar de continuidad en otro club de cara al Mundial.

El Betis intentó incorporar a Fábio Silva en enero

El Betis quiso aprovecharlo y avanzó en las negociaciones, pues contaba con la predisposición por parte del futbolista y propuso un préstamo con opción a compra hasta final de temporada.

Sin embargo, pese al interés de marcharse de Silva, el Borussia Dortmund se desmarcó con elavadas pretensiones al no querer abrirle la puerta al considerarlo un efectivo válido arriba a pesar de no gozar de demasiado protagonismo.

Las esperanzas se vienen abajo cuando Sebastian Kehl, director deportivo aurinegro, fue tajante. "Actualmente, no hay ningún escenario en el que queramos dejar ir a Fábio. El jugador lo sabe, y también su agente. Es positivo que otros clubes estén generalmente interesados ​​en nuestros jugadores, pero, si lo dejáramos ir, necesitaríamos un sustituto, que a su vez necesitaría tiempo para adaptarse. No tiene ningún sentido", apuntó el ejecutivo germano.

Fábio Silva se quedó y su situación ha cambiado con el Betis pendiente

Así, pese a las llamadas de otros clubes como el Oporto, Fábio Silva finalmente se quedó en el Borussia y lo cierto es que situación ha experimentado una mejoría que incluso puede complicar también su salida en verano.

Como no podía ser de otra forma, Manu Fajardo no lo ha borrado de su agenda y se mantiene pendiente del delantero portuense a sabiendas de que en el próximo mercado habrá remodelación en la punta de lanza por si entonces se pusiera a tiro.

No obstante, podría darse la circunstancia de que el propio Fábio Silva cambiara de opinión y desestimara la opción de salir, pues en las últimas semanas ha empezado a ganar en continuidad.

Más titularidades y una nueva posición

De hecho, en los últimos seis partidos, cuatro en la Bundesliga y dos en la Champions, ha sido titular en cuatro de ellos, enlazando tres encuentros seguidos en el once en la competición germana, en los que ha servido una asistencia. Cabe apuntar que no en todos estos choques ha jugado de referencia arriba, pues ante Inter en Europa y Unión Berlín y Heidenheim en la liga se ha desempeñado como mediapunta, polivalencia que puede contribuir a su mayor presencia en el once de aquí al final de curso.

Obviamente, todavía queda un mundo para verano y puede pasar de todo, pero Fábio Silva ha empezado a despegar y la mejoría de su situación pondría en duda la predisposición a salir que tenía en enero con España como destino preferente.