¿El Betis? Fabio Silva no se moja

ESTADIO Deportivo ha estado con el delantero del Borussia Dortmund durante su concentración con el equipo de Niko Kovač en Marbella. El luso, sin embargo, ha preferido no referirse a su futuro próximo y el interés del Real Betis, que sigue pendiente de resolver el futuro del 'Chimy' Ávila y Cedric Bakambu para acelerar con el punta

La figura de Fabio Silva del Real Betis para reforzar su delantera en el mercado de enero. El delantero del Borussia Dortmund no está teniendo el protagonismo esperado en su primera temporada con el Borussia Dortmund de Niko Kovač, lo que le podría abrir la puerta de salida del equipo alemán en esta ventana de transferencias de invierno. En este sentido, ESTADIO Deportivo viene informando al detalle de las negociaciones de la entidad verdiblanca con el futbolista portugués y su deseo por conseguir firmarlo en este mes de enero. Todo ello, mientras la dirección deportiva liderada por Manu Fajardo acaba de darle forma a la delantera verdiblanca, con el futuro de 'Chimy' Ávila, muy cerca del Getafe, y Bakambu aún por resolverse.

Fabio Silva mantiene la incertidumbre con respecto a su futuro

Fabio Silva prefiere mantenerse al margen. El jugador, pretendido por el Real Betis y deseo de Manu Fajardo y Pellegrini, no da pistas en estos momentos del mercado de fichajes, al que cada vez le restan menos días. ESTADIO Deportivo ha querido acercarse al delantero del Borussia Dortmund durante su concentración en Marbella, la cual concluye en el día de hoy. Por ello, los de Niko Kovač volverán a Alemania para disputar mañana el encuentro contra el Eintracht de Frankfurt, correspondiente a la jornada 16 de la Bundesliga. El jugador de 23 años fue preguntado por su futuro y por su posible fichaje por el conjunto de Manuel Pellegrini, haciendo caso omiso a las mismas y atendiendo a los aficionados que se encontraban en el hotel del equipo alemán. No desea alimentar los rumores, y es que, como ya informó este diario, está dispuesto a presionar... Pero cuando llegue el momento.

Fabio Silva sigue atrayendo el interés de diferentes entidades por un posible traspaso, mientras que la falta de continuidad en el Borussia Dortmund y la proximidad del Mundial empujan al futbolista a salir en este mercado en busca de más minutos. Ya informó el medio alemán Ruhr 24 que la concentración del Borussia Dortmund en Marbella iba a ser clave para conocer el futuro de Fabio Silva. De hecho, incluso llegaron a informar de una posible reunión con el Betis, aprovechando la presencia en la Costa del Sol del futbolista y el equipo alemán, que por ahora se muestra intransigente con sus exigencias económicas. Mientras que los germanos apostarían por un traspaso elevado, los de Manuel Pellegrini buscarían una cesión con opción de compra no obligatoria. Unas diferencias sustanciales que por el momento no han acabado de resolverse, dilatando la negociación en el tiempo.

El Betis, pendiente de la competencia por el fichaje de Fabio Silva

El futuro de Fabio Silva, en cualquier caso, apunta lejos del Borussia Dortmund. La falta de minutos ha sido clave para que el jugador tome la decisión de abandonar el conjunto de Niko Kovač. Por un lado, el delantero de 23 años no pudo ser parte de la convocatoria del equipo para las primeras cuatro jornadas de la Bundesliga por una lesión en el aductor que arrastraba. Tras ello, el internacional con Portugal ha tenido minutos fundamentalmente en la segunda parte de los diferentes encuentros, gozando habitualmente de los conocidos popularmente como minutos de la basura. El atacante pretendido por el Real Betis ha gozado de solo tres titularidades esta temporada con el club alemán, ante el Bayer Leverkusen, Bodo y Friburgo, firmando una asistencia y sin conseguir alcanzar los 90' íntegros.

Junto al interés del Betis, Fabio Silva cuenta con varias 'novias' en el mercado para salir en enero. Una de ellas es la Roma. La dirección deportiva italiana busca la llegada del delantero del Borussia Dortmund en forma de cesión con opción de compra, ya que es del gusto de Gian Piero Gasperini, al igual que ocurre en el Real Betis con Manuel Pellegrini.