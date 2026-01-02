Más competencia para el Betis por Fábio Silva, que sigue pensando en salir en este mercado

Desde Italia, donde la AS Romas ya ha mostrado su interés por el delantero luso del Borussia Dortmund, apuntan también que la competencia está subiendo con la llegada de nuevos clubes, entre ellos el Besiktas turco

El Real Betis intentará en este mercado de enero hacerse un delantero que suba el nivel del ataque, una incorporación, como la de Antony en enero de 2025, que logre ser diferencial y hacer subir un escalón competitivo al equipo de Manuel Pellegrini tanto en LaLiga como en la Europa League. Ahí, todos los ojos miran hacia Fábio Silva, el gran deseado de la dirección deportiva heliopolitana que dirige Manu Fajardo pero al mismo tiempo de muchas otras, lo que hace siempre más difícil su fichaje.

De hecho, en la propia liga española hay varios interesados en el delantero del Borussia Dortmund pero también de fuera. Conocido es ya el interés de la AS Roma, al que ahora se une el del Besiktas turco según apunta el periodista italiano Rudy Galetti. Su destino está por ver, porque de lo que sí está seguro el delantero portugués es de su salida de Dortmund. El ex de Las Palmas quiere ser protagonista, algo que no está viviendo en la Bundesliga, y quiere aprovechar una cesión estos seis meses que quedan con el Mundial como anhelo en el horizonte.

Un futuro incierto con una fecha clave

Fábio Silva esperaba unos primeros meses en el Borussia Dortmund muy diferentes. Niko Kovac apenas le ha dado bola tras llegar lesionado para las primeras jornadas y en la Bundesliga solo ha sido titular en un partido, el pasado 14 de diciembre frebte al Friburgo, alcanzando apenas los 124 minutos en la competición doméstica. Curiosamente, ha jugado más (129 minutos) en la Champions, donde suma un gol y una asistencias, habiendo participado también en la Copa de Alemania en el pase ante el Eintracht y la eliminación contra el Bayer Leverkusen.

Pero como decimos, el delantero de 23 años quiere más, y si su técnico no puede dárselo, prefiere buscarlo afuera, siendo LaLiga su campeonato predilecto tras el buen año que vivio durante su cesión en la UD Las Palmas, con diez goles y tres asistencias, y que le valió para que el Dortmund pagara el pasado verano 22,5 millones de euros.

Así pues, ahora se presenta un momento clave para el devenir del luso. Desde Alemania señalaban hoy que la concentración del equipo alemán en Marbella durante estos días debe servir para definir de una vez por todas qué pasará con Fábio Silva, si sale en este mes de enero, como es el deseo del jugador, o si continúa, como es la intención del club alemán. Se espera una reunión entre ambas partes para conocer cómo está la situación y llegar a un entendimiento ya sea para quedarse o para salir, con el Betis muy atento.