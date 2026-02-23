Pellegrini, mejor entrenador de febrero para LaLiga, lo celebra 'a lo saetero'

La conocida cuenta humorística @MrLopera__ propicia vía IA que el míster chileno versione la última cuarteta del popurrí de la chirigota ganadora del COAC 2026

Como ocurriera hace casi un año, cuando remontó sobre la bocina para quitar el reconocimiento en marzo al barcelonista Hansi Flick, Manuel Pellegrini ha sido elegido por LaLiga como mejor entrenador de Primera división durante el mes de febrero, que albergará todavía una jornada más, la 26ª, que acabará formalmente el lunes 2 de marzo con el partido Real Madrid-Getafe CF.

El santiagués ha desbancado a José Bordalás, técnico precisamente de los azulones, y al de su próximo rival, el merengue Álvaro Arbeloa, que había arrancado líder en la votación popular, aunque las reglas del galardón otorgan un 40% a los aficionados y un 60% de la puntuación final a un comité propio de expertos, que habría terminado de decantar la balanza a su favor.

El bagaje de los verdiblancos en los cuatro primeros partidos del torneo regular en febrero ha sido casi inmaculado, pues empezó con un triunfo por 2-1 en casa ante el Valencia CF, prosiguió con dos triunfos a domicilio (en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid y en Son Moix frente al RCD Mallorca) y terminó, en lo que a esta encuesta se refiere, con las tablas (1-1) contra el Rayo Vallecano en La Cartuja.

Un aliciente más para el 'Ingeniero' a las puertas de El Gran Derbi de la segunda vuelta, donde tratará de hacer buena la amplia distancia de puntos con el eterno rival en la clasificación, cerrando con seis puntos de seis posibles el capítulo de la máxima rivalidad hispalense en lo que a la temporada 25/26 se refiere, afianzando de paso sus aspiraciones europeas, sin renunciar a un sprint final por la Champions League con la Europa League amarrada.

¡Ay, ay, ay, ay, que por el Betis yo muero!

La consecución del premio a mejor entrenador de febrero de LaLiga ha brindado a Manuel Pellegrini un buen número de felicitaciones de propios y extraños, aunque también alguna que otra broma (o, como suele conocerse a este tipo de montajes y recreaciones en internet, memes). Uno de ellos se ha vuelto viral por su ingenio y su plena actualidad.

Y es que la conocida cuenta humorística de Twitter @MrLopera__ ha utilizado la Inteligencia Artificial para que un falso 'Ingeniero' versione a La Chirigota del Bizcocho. En el vídeo puede verse a un Manuel Pellegrini de pega y guitarra en mano cantando a su manera la cuarteta final del popurrí de 'Sssshhhh!!', primera ganadora de fuera de Cádiz (desde La Rinconada, en concreto) del COAC 2026.

'Los Saeteros', como suele conocérseles popularmente al representar ese tipo cofrade en un balcón desde el que ven pasar una hermandad, remata sus actuaciones con una canción que ya conocen todos los amantes del carnaval. En boca del chileno suena así: "¡Ay, ay, ay, ay, que cuando llega febrero! / ¡Ay, ay, ay, ay, ay, me la tenéis que c***r (en lugar de 'no me quiere recoger')! / ¡Ay, ay, ay, ay, que por el Betis yo muero (en lugar de 'porque por Cádiz yo muero)! / ¡Y resucito otra vez!".