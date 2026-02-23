La distancia entre Betis y Sevilla, un 'problema' para los verdiblancos en el derbi

El Betis afronta el duelo cainita con 13 puntos de renta sobre el Sevilla, lo que históricamente ha sido más una rémora que una ventaja para los verdiblancos a tenor de los resultados precedentes

Imagen del segundo derbi de la 23/24, que el Betis afrontó con mucha ventaja en la tabla.IMAGO

Una vez consumada la jornada 25, Betis y Sevilla ya se centran en el segundo derbi de la temporada, que se disputa el próximo domingo en La Cartuja a partir de las 18:30 horas con los eternos rivales en una situación muy distinta en la tabla, con el pequeño matiz de los últimos resultados.

En este sentido, el Sevilla afronta la cita dominical con la moral alta tras el triunfo redentor el Getafe, mientras que al Betis le quedó un sabor amargo con el empate en casa ante el Rayo, lo que, además, redujo en dos puntos la distancia entre ambos.

No obstante, la brecha en la clasificación, en la que los verdiblancos, quintos, pelean por Europa con la Champions en el punto de mira y los nervionenses, undécimos, están enfocados en salvar la categoría, continúa siendo considerable, pues se eleva hasta los 13 puntos.

El Betis no ha logrado concretar en victorias sus mayores ventajas sobre el Sevilla

Esta renta debería ser una ventaja para el Betis, pues al fin al cabo es reflejo del potencial de la plantilla y el rendimiento de los dos equipos hasta el momento, como ya quedó de manifiesto en el duelo cainita en el Ramón Sánchez-Pizjuán (0-2). Sin embargo, afrontar los derbis muy por encima de los blanquirrojos se ha convertido históricamente en una rémora para los béticos.

No en vano, como recoge Mundo Betis, el equipo heliopolitano, en las tres últimas décadas, nunca se ha impuesto al Sevilla cuando ha gozado de una renta en la tabla superior a los diez puntos y en esta ocasión lo hará con la mayor ventaja de este siglo igualado con los 13 puntos con los que enfiló el derbi de la campaña 01/02.

Tres empates con más diez de diez puntos de ventaja

De este modo, en las tres ocasiones que se presentó esta circunstancia, con el Betis, muy destacado, los duelos hispalenses terminaron en empates y los heliopolitanos no lograron imponer su superioridad en la tabla.

La última vez que ocurrió fue hace dos campañas, con Quique Sánchez Flores en el banquillo sevillista, cuando en la jornada 33, los de La Palmera recibieron en casa a un Sevilla que estaba a 11 unidades, y el partido se resolvió con empate a un tanto, con goles de Isco y de Kike Salas.

A principios de este milenio, en la jornada 31 de la campaña 01/02, el Sevilla de Joaquín Caparrós firmó un empate sin goles en Heliópolis contra el Betis de Juande Ramos a pesar de los 13 puntos que los separaban en la tabla.

La mayor brecha en la tabla terminó con empate a tres

Mucho mayor era la distancia entre Betis y Sevilla en el curso 96/97 cuando llegó el momento de cruzar los caminos en el derbi de la segunda vuelta, en la jornada 38 -había 22 equipos en Primera-. No en vano, los de Lorenzo Serra Ferrer llevaban a los de Julián Rubio, que terminaron descendiendo, la friolera de 39 puntos. Aun así, los nervionenses rescataron un punto con un vibrante 3-3.

Así, si el Betis gana será la primera vez en 30 años, lo que entraría dentro de la lógica, que refleja en el resultado su cómoda ventaja en la clasificación.