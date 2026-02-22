Euforia contenida en Nervión: 'planning' de la semana, esperanza por Suazo y dos escalones más por el leñero Djené

Aunque tiene lastimado el tobillo izquierdo, Almeyda deja entrever que el chileno no le pide el cambio, sino que buscó un cambio de planteamiento

Tras su triunfo este domingo en Getafe, el Sevilla FC realizará este lunes trabajo de recuperación y descansará el martes para volver a los entrenamientos el miércoles a las 16:00 horas con el fin de empezar a preparar El Gran Derbi del próximo domingo 1 de marzo a las 18:30 horas en La Cartuja ante el Real Betis, que dibuja un planning similar, aunque adaptado a que jugó antes la jornada 25ª de LaLiga. Jueves, viernes (con rueda de prensa de Matías Almeyda a las 12:30 horas) y sábado, los blanquirrojos se ejercitarán a las diez de la mañana en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios, sin que haya trascendido la celebración de una sesión especial en la víspera del duelo cainita.

Lo de Suazo preocupa lo justo: Almeyda desvela que no lo cambió por lesión

"Recibió un golpe fuerte en el tobillo, pero había que hacer una jugada un poco más ofensiva y decidimos sustituirle". Las palabras de Matías Almeyda en la sala de prensa del Coliseum de Getafe resultan tranquilizadoras acerca de la posible participación de Gabriel Suazo contra el Real Betis en el El Gran Derbi. Lógicamente, deberá someterse el chileno a pruebas para determinar el alcance de la lesión, si es que ésta existe, así como sus consecuencias, aunque parece que la hinchazón y las sensaciones propias tras una primera valoración 'in situ' no son las peores. El lateral zurdo se libró de la quinta amarilla, mientras que Joaquín Martínez 'Oso' tiene muy complicado llegar; sólo quedaría Kike Salas o José Ángel Carmona a pie cambiado como alternativas.

Iguala ya el número de victorias a domicilio de la 24/25 y encadena tres partidos sin perder por primera vez

El 0-1 ante el Getafe CF permite al Sevilla FC, que venía de tres jornadas sin ganar (derrota en la visita al RCDC Mallorca y empates sobre la bocina con Girona FC y Deportivo Alavés en casa), cambiar completamente las sensaciones y convertir la dinámica en la primera vez en toda la temporada 25/26 que encadena tres fechas sin perder (las citadas igualadas y el triunfo en el Coliseum). Con este último resultado, encima, los de Matías Almeyda igualan (con siete salidas aún por delante, empezando por la de El Gran Derbi a La Cartuja el domingo que viene) las cuatro victorias a domicilio de toda la campaña pasada. Ya fuera (14) logra casi los mismos puntos que en casa (15).

'Bestia' negra de Djené: tres rojas y diez derrotas en 17 partidos

Aunque todavía le ha ido peor contra los tres transatlánticos (doce derrotas en 13 partidos contra el Real Madrid y en 15 contra el Atlético de Madrid, más once en 17 frente al Barça), a Dakonam Djené se le atraganta históricamente el Sevilla FC. Han sido cinco triunfos, dos empates y diez derrotas en los 17 cruces contra los nervionenses, aunque el factor desequilibrante han sido las tres tarjetas rojas, merecidísimas por cierto, que ha visto, tres veces más que contra ningún otro rival. En concreto, el 21 de abril de 2019 por un entradón a Jesús Navas (aunque ya iba 3-0 y era el minuto 74, por lo que no afectó al marcador) y el 6 de febrero de 2021 (en el 54, con 0-0, allanado el 3-0 final para los blanquirrojos) antes de este 22 de febrero de 2026.