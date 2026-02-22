Getafe 0-1 Sevilla: Januzaj crea y Sow define una balsámica victoria

Una buena jugada trenzada entre el belga, Akor Adams y el suizo a la hora de juego permite al Sevilla sumar tres puntos de oro en su lucha por la permanencia en un partido marcado por la expulsión de Djené

El primero de los siete partidos de Matías Almeyda sancionado se saldó con una balsámica victoria. El argentino que vio y sufrió desde la cabina de prensa del Coliseum, leyó esta vez bien el partido, con cambios inteligentes que bien pudo hacer mucho antes pero prefirió ir sobre seguro antes que dar un paso en falso. Aprovechó el Sevilla la superioridad numérica aunque acabó sufriendo un poco en el tramo final por el arreón a la desesperada del Getafe.

La primera parte cumplió con el guion establecido, quizás más de lo que hubieran deseado los aficionados pero no así los técnicos. Tanto Bordalás como Almeyda, que vio el partido en una de las cabinas de prensa del Coliseum, jugaron a contrarrestarse con dos sistemas iguales y un juego previsible, buscando el balón largo y las segundas jugadas para crear peligro sobre la portería rival, ninguno lo consiguió y el marcador no se movió.

De hecho, el único tiro a puerta de toda la primera parte fue de Luis Vázquez y desde casi 30 metros que atrapó Vlachodimos sin ningún problema. Ante la falta de un jugador creativo que lleva echando en falta el Sevilla ya varios años y con el único capaz de hacer esa labor en el banquillo (Peque), el único recurso era buscar el fallo del rival porque ni siquiera las bandas llevaron peligro en la primera parte, con Azpilicueta guardando la retaguardia y con Suazo sin brillantez.

La expulsión de Djené, punto de inflexión

De hecho, una acción sobre el chileno pudo cambiar el guion del partido. El lateral sevillisa recibía una durísima entrada de Djené en el centro del campo, llegando muy tarde y pisando y doblando el tobillo del chileno, por la que vería la cartulina roja directa. Y decimos pudo porque en realidad no lo cambió. Almeyda prefirió seguir sin tocar nada cuando el rival se quedó con uno menos y pedía un cambio ofensivo.

Así, el único remate del Sevilla llegaría en el tiempo añadido con un cabezazo desviado de Nianzou tras una falta botada en la banda izquierda. Al Sevilla le faltó creérselo pero lo cierto es que no pudo imponerse a un rival en inferioridad numérica, de hecho, es que ni se notaba que el Getafe estaba con diez jugadores.

Los cambios de Almeyda al descanso surten efecto

Almeyda prefirió esperar al descanso para tocar varias teclas y esas fueron para cambiar las bandas y jugar con una defensa de cuatro. El argentino dio entrada a Januzaj y a Ejuke por Suazo y Mendy y formar con un 4-2-3-1, siendo ahora Gudelj pivote, Kike Salas lateral izquierdo y Maupay jugando como enganche.

Sin embargo, la amonestación que veía Nianzou, que ya le priva de jugar el derbi la próxima semana, obligaba a Almeyda a quitarlo del campo para evitar quedarse con diez y daba entrada a Carmona desplazando así a Gudelj de nuevo al eje de la zaga.

No fue hasta la hora de partido cuando el Getafe empezó a notar la fatiga y el cansancio de jugar con uno menos lo que comenzó a aprovechar el Sevilla para comenzar a vivir más en campo rival y en las inmediaciones del área de David Soria. Akor Adams estuvo cerca de cazar un centro tenso de Kike Salas y Carmona estrellaba un fuerte disparo en el lateral de la red.

Ambos fueron los avisos previos al gol nervionense, que nacía en las botas de Januzaj, que vio un pase raso en diagonal para Akor Adams que nadie antes se atrevió a hacer durante el partido, el nigeriano dejaba el balón al primer toque para la llegada de Sow que batía a David Soria con un disparo fuerte y raso casi desde el punto de penalti.

Perdonan algunas contras; vida para el Getafe

Ejuke, rapidísimo, se fabricó un gran jugada recortando en línea de fondo a Domingos Duarte cuando todos creían que el balón saldría pero su disparo lo acababa estrellando en el lateral de la red cuando quizás tenía opción de buscar el pase a algún compañero. El nigeriano iba a volver a elegir mal en una contra nervionense, cuando tenía opción de disparo y optó por recortar y le acabaron encimando, aunque al final logró dejar el pase atrás para Januzaj, ya había perdido toda capacidad de sorprender y el disparo del belga se marchó alto en su intento de buscar la escuadra.

Desperdiciaría el Sevilla otra buena contra con un mal pase de Alexis lo que permitió dejar con vida al Getafe en los últimos minutos, y los de Bordalás estaban decididos a aprovecharlo y se volcaron al ataque en busca del empate. Vlachodimos aparecía con una gran estirada para evitar el gol de Liso que se sacó un peligroso disparo tras ganar un rechace al tiro de Birmancevic.

La grada del Coliseum apretaba cuando vería que la tablilla del cuarto árbitro señalaba ocho minutos de tiempo añadido, quizás excesivo pero tocaba remangarse en defensa para sacar los balones colgados al área del meta griego, pero el Sevilla jugó de forma inteligente el descuento, sin cometer faltas en la frontal del área que igualaran las fuerzas a balón parado. El Sevilla volvía a ganar fuera de casa, no lo hacía desde hacía más de cinco meses cuando venció en Vallecas. Un triunfo muy importante que permite alcanzar los 29 puntos y sacar, de momento, cinco al descenso a la espera de lo que hagan los rivales de abajo.

- Ficha técnica:

Getafe: Soria; Femenía, Duarte, Abqar (Rico 68'), Romero, Iglesias (Liso 68'); Djené, Luis Milla, Arambarri (Mario Martín 76'); Satriano, Luis Vázquez (Birmancevic 76').

Sevilla: Vlachodimos; Azpilicueta, Nianzou (Carmona 55'), Gudelj, Kike Salas, Suazo (Januzaj 46'); Agoumé, Mendy (Ejuke 46'), Sow; Maupay (Alexis 80') y Akor (Peque 89').

Gol: 0-1 (64') Sow.

Árbitro: Mateo Busquets Ferrer (balear). Mostró cartulina amarilla a Juan Iglesias (min. 28) por parte del Getafe y a Nianzou (min. 53) por parte del Sevilla. Además, expulsó a Djené (min. 26) con tarjeta roja directa por parte del Getafe.

Incidencias: partido correspondiente a la vigésimoquinta jornada de LaLiga EA Sports disputado en el Coliseum ante cerca de 9.000 espectadores