Dos de los artífices del gol ya piensan en el derbi: "Vamos a por los tres puntos"

El belga, que clama por que su físico le permita jugar más, cree que el 0-1 les permite "ir contentos" a La Cartuja; el suizo espera "una semana muy especial para todo el sevillismo"

"Son dos personas fantásticas que nos cuidan mucho a todos. Ambos lo merecen", afirmaba en SevillaFC+ Adnan Januzaj, autor del balón filtrado a Akor Adams que el delantero nigeriano convirtió de manera brillante en la asistencia a Djibril Sow en el único tanto del partido ante el Getafe CF, que acaba con una mala racha de tres jornadas sin ganar (dos puntos de nueve posibles) y la convierte en otra mucho más positiva: dos empates y un triunfo en las tres jornadas más recientes (5 de 9): "Era muy importante ganar fuera de casa; además, antes de un derbi. Ahora, vamos contentos y con la intención de sacar los tres puntos".

De perogrullo o no, el otrora internacional belga coincidía con el autor del tanto en que, cuando dejas la portería a cero, ya tienes asegurado un punto: "Si no encajas, empatas o ganas", al tiempo que cruza los dedos para gozar de esa continuidad que se le está resistiendo estos últimos años por los problemas físicos que se le acumulan: "Me encuentro muy bien. He hecho mucho trabajo para estar de vuelta. Cuando estaba en mi momento, cuando iba a dar lo mejor de mí, caigo un poquito y, mentalmente, es más difícil, pero en la vida hay que seguir peleando y trabajando mucho".

Djibril Sow: "Luchamos como equipo y es un triunfo merecido; así tenemos que seguir"

"Es un triunfo muy importante, no sólo por los tres puntos, sino también para demostrar que venimos mejorando. Hemos luchado como equipo y es un triunfo merecido. Ante el Deportivo Alavés, aunque fueron dos puntos perdidos, también fue un punto de oro. No sólo por la tarjeta roja, sino por cómo defendimos. Hoy hemos defendido mejor y sólo concedimos una ocasión. Así tenemos que seguir", aseveraba en los medios oficiales el autor de gol nervionense, el mismo que atinó con uno menos ante los 'babazorros', un Djibril Sow que ya arrimó el hombro de otra manera a finales de verano.

"Podemos marcar en todos los partidos, pero la portería a cero es muy importante en LaLiga. Esta semana hemos trabajado mucho eso", aseguraba el '20'. Sobre su acierto apareciendo desde atrás, el internacional suizo (que pudo salir en enero rumbo a Turquía) cree que es un trabajo de equipo: "Siento que mis compañeros me ven mucho más ahora en la segunda línea, y eso me ayuda mucho para llegar y marcar". Y espera repetir ante el Real Betis: "Es muy importante este triunfo; ahora viene una semana muy especial, no sólo para nosotros, sino para todos los sevillistas. Vamos a trabajar para sacar los tres puntos".