Bordalás ve "evidente" que la roja a Djené condicionó: "Perderlo (con once) no lo habríamos perdido"

El míster alicantino admite que la expulsión en el ecuador del primer tiempo les hizo "muchísimo daño", aunque se queda con la actitud de los suyos: "Han competido, sabido sufrir e intentado hasta el final"

El entrenador del Getafe CF entiende "sin duda" que la influencia de la tempranera expulsión de Djené en la derrota ante el Sevilla FC "es evidente", porque entiende que once contra once habrían sumado algún punto: "No sé si el partido lo habríamos ganado, pero estoy convencido de que perderlo no lo hubiéramos perdido. Ha sido muy pronto; en una Liga tan competitiva como ésta, con la exigencia existe y lo que nos estamos jugando, nos ha hecho muchísimo daño. Aun así, el equipo ha competido, los chicos han dado todo lo que han podido, han sabido sufrir, lo han intentado hasta el final, y es una pena, porque nos han generado esa ocasión y poco más, incluso estando con un hombre más durante muchos minutos".

Aunque perder nunca es buena noticia, José Bordalás ve como parte positiva del 0-1 que no se empiece a hablar de Europa cuando hasta hace nada se temía seriamente por la permanencia: "Al final aquí de lo que se trata es de sumar puntos y, bueno, había demasiada euforia. Esto va a ser un sufrimiento hasta el final, lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo. La igualdad es muy grande y cualquiera te puede ganar; da igual la clasificación, el momento en el que estés... Y hoy lo hemos podido comprobar, porque surgen detalles como el de este domingo, el de la expulsión, que al final nos ha hecho perder el partido; nos ha condenado sin duda".

Resultado injusto

"Al menos, hemos sido capaces de que el Sevilla, estando gran parte del partido con un jugador más, no nos haya generado apenas nada. La jugada del gol ha sido una pena, porque veíamos al equipo capaz de, por lo menos, no perder, a pesar de estar con uno menos, pero bueno, ya con el gol que han hecho hemos tenido que ir hacia arriba, intentar arriesgar, ver si podíamos empatar. El equipo lo ha intentado. Hemos tenido una ocasión de Martín Satriano muy buena también, con una intervención fenomenal del portero del Sevilla, y hemos sacado muchos centros, buscado a balón parado... Nos ha faltado acierto a pesar de estar con uno menos".

El 'goal-average' amarrado

"A los jugadores se lo digo siempre. Mucha gente piensa que es lo mismo perder por 1-0 que por 2-0; ni mucho menos para los equipos que estamos ahí inmersos; es muy importante el 'goal-average' al final del campeonato. Yo soy un hombre que tiene experiencia, he visto no conseguir objetivos por culpa de un gol, de un duelo individual con un equipo, y lo ha lastrado; entonces, hay que tenerlo en cuenta. El equipo, a pesar de irse a por el empate, ha sido capaz de no encajar un segundo gol que sí que nos habría hecho perderlo (tras ganar los azulones 1-2 en el Pizjuán)".