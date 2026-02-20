Bordalás señala la importancia del partido contra el Sevilla en la pelea por la permanencia: "Nos enfrentamos a un rival directo en estos momentos"

El entrenador del Getafe CF ha asegurado que el encuentro liguero contra el Club de Nervión es importante y también ha explicado que Borja Mayoral está evolucionando bien de sus problemas físicos y que podría entrar en la convocatoria

José Bordalás, entrenador del Getafe CF, ha atendido a los medios de comunicación en la previa del partido contra el Sevilla FC que se disputa este domingo. Un encuentro que ha calificado como importante para la pelea por la permanencia en Primera división y para el cual podría contar con Borja Mayoral que se está entrenando en los últimos días con normalidad con el resto de sus compañeros.

Bordalás, entrenador del Getafe CF, no ha desvelado si Borja Mayoral podrá jugar el partido contra el Sevilla FC. "Todavía queda una sesión, la de mañana, y vamos a ver si finalmente recuperamos efectivos, recuperamos jugadores... Borja Mayoral ha entrenado con el grupo varias sesiones y hasta mañana no sabemos realmente si podremos contar finalmente con él y con algún compañero más".

Bordalás, técnico del Getafe CF, se mantiene al margen de la sanción a Matías Almeyda, entrenador del Sevilla FC

Bordalás ha sido preguntado por la sanción de siete partidos a Matías Almeyda, entrenador del Sevilla FC. "No las vi y lo que sí que te puedo decir es que tengo el máximo respeto a todos los compañeros de profesión, en este caso Almeyda. Bueno, al final son momentos, no puedo enjuiciar porque no vi las imágenes y en ese momento no estaba en ese partido, obviamente, y no puedo decirte".

Bordalás ha afirmado que el partido que el Getafe CF va a jugar contra el Sevilla FC es muy importante para su equipo porque se enfrenta a un rival directo por la permanencia en Primera división. "Lo que sí puedo decir es que pasado mañana nos enfrentamos a un rival, como es el Sevilla, rival directo en estos momentos en la competición, que si nos ganan nos igualan a puntos y que es un equipo que compite siempre, es un grandísimo club, con una grandísima afición, y va a ser un partido muy, muy, muy importante en este momento del campeonato".

El entrenador del Getafe CF ha valorado positivamente la aportación de los fichajes. "Es evidente que nos han venido bien porque justo ha coincidido con la llegada de ellos el equipo ha mejorado notablemente, no solamente en cuanto a resultados, sino en cuanto a sensaciones, en cuanto al juego, vienen con mucha ilusión, ya lo dije semanas atrás, y la verdad que estoy muy contento, sobre todo por el compromiso, porque vienen con la ilusión de ayudar, de aportar, de crecer, de mejorar y de ayudar sobre todo al Getafe, es muy importante, estamos muy contentos y seguro que su nivel irá mejorando con el transcurso de las semanas porque todo requiere un periodo de adaptación y ellos, obviamente, no están al nivel máximo, yo creo que todavía nos pueden ayudar más y es muy buena noticia y, obviamente, la dupla que comentas, yo siempre he dicho, son uruguayos, son jugadores muy competitivos, todos los que he tenido a lo largo de mi carrera son jugadores súper, súper competitivos y quieren ganar y, bueno, eso es bueno para el equipo".

Bordalás no quiere saber nada de un posible fichaje por el Sevilla FC

Bordalás, por otro lado, ha sido cuestionado por su futuro en el Getafe CF y su posible fichaje por el Sevilla FC. Al técnico, que acaba de cambiar de agencia de representación, se le ha asociado en el pasado con el propio club de Nervión.

"Mi mente está única y exclusivamente en el Getafe, en dar lo mejor para ayudar al Getafe en la temporada actual y estoy tranquilo, no estoy pensando en ninguna posibilidad futura y menos hablar de un equipo que tiene un entrenador y que le tengo un gran respeto, como a cualquier compañero, por lo tanto, mi mente está en el Getafe única y exclusivamente", ha aclarado.