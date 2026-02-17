El Málaga se suma a Real Zaragoza, Cultural Leonesa y Albacete

Funes, técnico de los malacitanos, se quejó en sala de prensa del arbitraje, una tónica demasiado habitual en las últimas semanas de LaLiga Hypermotion

El arbitraje en LaLiga Hypermotion puede que esté viviendo uno de sus peores momentos de la temporada. Las decisiones que se toman sobre los campos de Segunda división y a las que hay que añadirles las del VAR, no están dejando contento a casi ningún equipo del fútbol de plata.

La pasada semana, hasta tres equipos como son Real Zaragoza, Cultural Leonesa y Albacete, publicaron comunicados oficiales en señal de protesta por haberse sentido perjudicados en sus partidos de la jornada 25 de LaLiga Hypermotion. El último en protestar aunque no sin lanzar un comunicado oficial ha sido el Málaga.

El Málaga se queja y se sube al carro de Real Zaragoza, Cultural Leonesa y Albacete

El Málaga visitaba este pasado lunes San Sebastián para medirse a la Real Sociedad B en el encuentro que suponía el cierre de la jornada 26 de LaLiga Hypermotion. Los de Funes tenían en su mano el arrebatarle la cuarta plaza de la clasificación al Deportivo de La Coruña en caso de triunfo ante el Sanse.

Finalmente los de Ansotegi se impusieron a los de Funes y la polémica no se quedó fuera del césped. Hasta dos penaltis protestó el Málaga y estos no fueron señalados. Esta polémica y otras enfadaron y mucho a Funes y así lo demostró en la posterior rueda de prensa.

Funes, muy enfadado por los penaltis no señalados al Málga

Funes tiró de ironía para comentar que si se ponían a analizar todas las jugadas polémicas no les daba tiempo de llegar a la Costa del Sol hasta el viernes: "Lo digo siempre: penalti no es porque no lo ha pitado. Si nos ponemos a analizar todas las polémicas del partido, tenemos que comprarnos el billete de vuelta para el viernes porque el de mañana se nos escapa".

El técnico del Málaga prosiguió mostrando su sorpresa por las faltas que le pitaban en ataque a su equipo: "Ha habido muchas acciones. En el segundo gol están tocando a Alfonso, ese jugador que está en fuera de juego se aprovecha para bloquearle. Lo que más me ha sorprendido no ha sido tanto los penaltis, sino que nos pitaban falta al atacar alguna vez. Una de Larrubia y otra de Ochoa, que le sacan amarilla. Muchas acciones en el partido".

Bajaba el nivel de protesta Funes para mostrarse más comprensivo con el árbitro y no poner el foco sobre el trencilla: "No podemos poner el foco en el árbitro. Frustrante que no hayan caído de nuestro lado, pero hay que disparar 27 veces y no 17. Sí que reconozco, y es duro, que entendemos que son bastante claras. No vamos a entrar más. Pensar en otras cosas no va a ayuda".

Un partido sin ritmo que no benefició al Málaga

El entrenador del Málaga analizó el partido de los suyos en la linea de la falta de ritmo que tuvo el juego y cómo perjudicó esto a los intereses malacitanos: "El inicio de la segunda parte nos ha costado en la presión, luego con los cambios ajustamos bien. Sí que creo que el partido ha sido plano, sin el ritmo que nos convenía. La situación que nos lleva a estar en desventaja en el partido sí que ha hecho que nos precipitemos en alguna acción. Podíamos haber tenido más tranquilidad y tiempo de juego para hacer daño. Echamos en falta ese punto en la circulación que nos habría dado más ventaja en lo que estaba pasando. Tuvimos el peso del partido hasta el descanso. Te vas con ese gol de ellos, pero en cuanto a dominio posicional no estuvimos mal. Con Dotor, Juanpe y Ochoa estuvimos bien".

Por último, Funes aclaró la salida de Izan del once titular por una mera cuestión de sobrecarga de uno de los futboilstas más importantes del sistema malaguista: "Veníamos de acumular fatiga en la última semana y pensábamos que en una situación como la de hoy, donde había que jugar lejos para romper esa presión, Juanpe nos lo podía dar mejor y esa fue esa idea de hacer el cambio. Ellos tienen un juego directo, y también pensábamos en dar descanso a Izan, que llegó justo la semana anterior, con un golpe en el cuádriceps".