Real Zaragoza, Albacete y Cultural Leonesa llegan a un 'acuerdo' con el principal problema de LaLiga Hypermotion

Maños, manchegos y leoneses han mostrado su descontento con el estamento arbitral mediante diferentes comunicados tras sus partidos ante Eibar, Deportivo de La Coruña y Málaga

Los árbitros han vuelto a estar en el ojo del huracán en la última jornada de LaLiga HypermotionImago

La jornada 25 de LaLiga Hypermotion que concluyó el pasado lunes con el duelo entre Racing de Santander y Mirandés tuvo un especial protagonismo del colectivo arbitral. Mucho se habla en las previas de los partidos cuando se menciona el nombre de los árbitros, que ojalá no sean protagonistas.

En la 25 de Segunda división, hasta en tres partidos hubo polémicas que trascendieron el propio tiempo del encuentro ya que los equipos teóricamente perjudicados no dudaron en lanzar comunicados oficiales. Estos equipos fueron Real Zaragoza, Albacete y Cultural Leonesa, que en sus choques ante Eibar, Deportivo de La Coruña y Málaga no terminaron especialmente contentos con las actuaciones arbitrales.

El Real Zaragoza, muy molesto con la expulsión y sanción a El Yamiq

En el caso del Real Zaragoza, el nombre propio de este enfado es el del marroquí El Yamiq. El defensor fue protagonista absoluta con un gol para los maños, otro en propia puerta y una expulsión en los instantes finales del partido ante el Eibar. Este mismo miércoles se ha confirmado la sanción de un partido para El Yamiq y el Real Zaragoza ya avisado de que acudirá al Comité de Apelación para tratar de que esa sanción quede en nada.

El Albacete se sale con la suya tras un extenso comunicado

El Albacete publicó también este pasado martes un comunicado muy extenso en el que los manchegos se quejaban de ciertas decisiones arbitrales como la expulsión de Agus Medina ante el Deportivo de La Coruña o el uso de imágenes en los video marcadores cuando un árbitro estaba viendo el VAR. Este mismo miércoles el Albacete ha lanzado una última actualización de dicho comunicado y ha informado que la amarilla que supuso la expulsión de Agus Medina queda sin efecto.

Además en el programa que emite semanalmente la RFEF y donde se analizan las jugadas polémicas de la jornada (Tiempo de Revisión) se ha concluido que el gol que el Albacete vio como le anulaban a Víctor Valverde, debió haber subido al marcador: "Para el CTA, la acción constituye una disputa normal de fútbol, por lo que el gol debió concederse", dictaminaron en el programa mencionado anteriormente.

La Cultural Leonesa y un gol que pudo suponer tres puntos ante el Albacete

El último de los equipos que durante esta semana ha lanzado su descontento con las decisiones arbitrales a través de un comunicado ha sido la Cultural Leonesa. El cuadro de Ziganda, a diferencia de su propio entrenador que no quiso protestar en rueda de prensa, el club del Reino de León protestó del gol anulado a Collado y que pudo suponer el triunfo ante el Málaga.

Horas después de este comunicado, la Federación de Peñas Culturalistas lanzó una propuesta de protesta de cara al duelo del próximo fin de semana ante el Real Zaragoza y que promulga mostrar cartulinas rojas cuando jugadores y árbitros salten al terreno de juego.

En LaLiga Hypermotion se protesta con frecuencia por los árbitros

Por tanto, en plena semana de protestas a través de comunicados oficiales de equipos de LaLiga Hypermotion, está claro que el colectivo arbitral vuelve a estar en el ojo del huracán. En redes sociales también circula una tendencia en relación a estos comunicados y es que los equipos solo suelen emitirlos cuando pierden. Sin embargo, es importante remarcar que no es la primera vez que equipos de Segunda división expresan su descontento con decisiones arbitrales a través de escritos oficiales.