La Cultural Leoensa explota tras la polémica ante el Málaga y exige "respeto" ante un "trato desigual"

El conjunto del Reino de León vio como este pasado domingo le anulaban un gol a Collado y este mismo lunes ha emitido un comunicado para expresar su preocupación por "diversas actuaciones arbitrales"

La Cultural Leonesa estuvo a punto de llevarse este pasado domingo un valioso punto que hubiese ayudado a los de Ziganda a salir del pozo del descenso en LaLiga Hypermotion. La Cultural Leonesa fue capaz de aguantar a un Málaga que fue un auténtico vendaval en ataque. Los de Ziganda se adelantaron en el marcador gracias al gol de Calero en el 40 pero en el 63, Larrubia igualó la contienda. Con el empate, la Cultural Leonesa vio como el colegiado, tras consultar al VAR, anulaba el gol de Collado en el 78. Después llegó la locura con el gol de Larrubia en el descuento y con la Cultural Leonesa quedándose a cero en su visita a La Rosaleda.

La polémica entre Málaga y Cultural Leonesa enciende el Reino de León

Con la polémica sobre la mesa, después del partido Ziganda fue cuestionado sobre el gol anulado a la Cultural Leonesa y el técnico vasco se mostró fiel a su estilo de no hablar de los árbitros: "No, no voy a hablar. No tengo que cambiar. Es verdad que me están poniendo a prueba y tengo que hacer un ejercicio de resiliencia bastante importante. La verdad es que me duele mucho cómo está siendo todo y cómo se está repitiendo todo, pero hay que aguantarse. No tengo porqué cambiar mi forma de ser".

Pero el propio club leonés no ha sido tan 'prudente' y este mismo lunes ha lanzado un comunicado donde expresa su preocupación por las actuaciones arbitrales que según el cuadro del Reino de León están "influyendo de manera notable" en el desarrollo de los partidos. El comunicado también habla de "falta de coherencia en la aplicación del reglamento según el escenario", situación que trae, según la Cultural Leonesa la sensación de un "evidente trato igual".

La Cultural Leonesa exige respeto al colectivo arbitral

La Cultural Leonesa va más allá en su comunicado cuando exige el respeto que les corresponde y solicitan que "las decisiones arbitrales respondan a un criterio justo, equilibrado y consistente". En la parte final del comunicado de la Cultural Leonesa, el club leonés ha aprovechado para agradecer el apoyo de la afición: "Sois el valor más importante de este club".

Comunicado completo de la Cultural Leonesa

El comunicado completo de la Cultural Leonesa donde pide respeto al colectivo arbitral es el siguiente: "En las últimas jornadas hemos observado con preocupación diversas actuaciones arbitrales que, a juicio de la Cultural y Deportiva Leonesa, están influyendo de manera notable en el desarrollo de nuestros encuentros.

Resulta especialmente preocupante la falta de coherencia en la aplicación del reglamento según el escenario. Una situación que genera una sensación evidente de trato desigual. Queremos dejar claro que esta valoración no pretende servir como justificación, ya que el equipo es plenamente consciente de su responsabilidad y continuará trabajando con rigor para mejorar su rendimiento. Desde el club exigimos el respeto que nos corresponde y solicitamos, simplemente, que las decisiones arbitrales respondan a un criterio justo, equilibrado y consistente.

También deseamos reconocer públicamente la implicación, el esfuerzo y la profesionalidad tanto de nuestra plantilla como del cuerpo técnico. Estamos convencidos de que vamos a lograr los objetivos planteados esta temporada. Y lo vamos a lograr desde la unidad, el empuje y el carácter que han marcado nuestros más de 100 años de historia. Por último, queremos agradecer el respaldo incansable de nuestra afición. Sois el valor más importante de este club y, con vuestra ayuda, alcanzaremos nuestra meta".