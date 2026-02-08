Lucas Ribeiro y el dato que confirma el éxito de su fichaje en la Cultural Leonesa

El brasileño llegó en septiembre de 2025 como agente libre del Mamelodi de Sudáfrica. Tras más de media temporada, es el jugador que más puntos le ha dado a los del Reino de León

La Cultural Leonesa protagonizó el pasado mes de septiembre de 2025 uno de los movimientos más sorprendentes del mercado de fichajes de LaLiga Hypermotion. Este movimiento no fue propiamente dentro del periodo del mercado estival de fichajes ya que se produjo con este cerrado. Esto fue posible gracias a que la Cultural Leonesa tenía fichas libres y que el jugador protagonista, Lucae Ribeiro, estaba trabajando con su equipo, el Mamelodi de Sudáfrica, para terminar como agente libre.

La Cultural Leonesa fichó a un Lucas Ribeiro que con el Mamelodi había disputado la primera edición del Mundial de Clubes de la FIFA y había sido protagonista del mejor gol del campeonato que se jugó en Estados Unidos. Lucas Ribeiro llegó a la Cultural Leonesa que en ese momento entrenaba Raúl Llona para ser la guinda a un gran mercado de fichajes que apostaba por la permanencia en Segunda de los del Reino de León. Poco tardó en notarse la influencia de Lucas Ribeiro en la Cultural Leonesa y con sus buenas actuaciones no tardaron en llegar los cantos de sirena para llevarse al delantero fuera del Reino de León.

Las tentativas de fichaje de Lucas Ribeiro

Lucas Ribeiro no se ha escondido en estos meses cuando ha sido cuestionado sobre la posibilidad de salir de la Cultural Leonesa: "Tengo contrato en la Cultural. Solo pienso en estar bien en el campo, hacer buenos partidos y en ayudar al máximo. No puedo hablar nada sobre mi futuro. Me contactó un club y hablé con mi representante. Esto es bueno para la Cultural porque estamos haciendo las cosas bien, declaró el brasileño el pasado mes de diciembre.

Pero Lucas Ribeiro también se ha contagiado del cariño que le ha dado la afición de la Cultural Leonesa: "Tomar una decisión sea una situación muy difícil porque estoy viviendo un momento muy bueno. Las caretas, el cariño…No todos los jugadores tienen ese privilegio. Toda la decisión que vamos a tomar será 100% con el club y tomaremos la mejor decisión", declaró en diciembre de 2025.

Lucas Ribeiro toma el mando de la Cultural Leonesa

La influencia de Lucas RIbeiro en la Cultural Leonesa ha quedado demostrada con sus goles. Así, la cuenta de X (antes Twitter) 'Stats Segunda' publicó esta misma semana una tabla en la que se recogían los jugadores que más puntos le habían dado a su equipo con sus goles. En esta tabla aparecía en la posición número 12 el brasileño Lucas Ribeiro.

El delantero de la Cultural Leonesa ha marcado un total de tres goles en lo que va de campaña y ha provocado que los del Reino de León sumen cinco puntos. Ribeiro no es el jugador que más goles ha marcado en la Cultural Leonesa porque tiene por delante a Manu Justo (4) y Luis Chacón (5).

El brasileño comparte cifra de dianas con Diego Collado. Así, si se suman los goles de los delanteros de la Cultural Leonesa, han sumado 17 goles de un total de 25 a favor de los culturalistas. Lucas Ribeiro no podrá estar este domingo a partir de las 21:00 horas en La Rosaleda al tener que cumplir su segundo partido de sanción por la roja que vio ante el Sporting de Gijón. Los de Ziganda ya suman tres derrotas consecutivas y no lo tendrán sencillo ante los pupilos de Funes.