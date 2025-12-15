Lucas Ribeiro y su futuro en la Cultural Leonesa

El jugador brasileño que se ha convertido en una de las estrellas del equipo de Ziganda no despeja la duda sobre su futuro: "No puedo hablar nada"

Cuando el pasado verano la Cultural Leonesa dio una de las bombas en el mercado de fichajes con la llegada de Lucas Ribeiro desde el Mamelodi de Sudáfrica, pocos podrían presagiar que su contrato, hasta junio de 2028, empezaría a correr peligro tan pronto. Lucas Ribeiro ya marca diferencias sobre el terreno de juego cuando se pone la camiseta de la Cultural Leonesa y eso le ha llevado a estar nuevamente en el foco, pero eso sí, para dejar el Reino de León. El propio Lucas Ribeiro ha hablado este mismo lunes sobre, como no, su futuro en la Cultural Leonesa y más que despejar dudas, las ha acrecentado aún más.

Lucas Ribeiro enciende las alarmas con su posible fichaje

Lucas Ribeiro es sincero, eso es de agradecer, cuando habla sobre su futuro y le deja el marrón a su representante. El jugador de la Cultural Leonesa prefiere centrarse en el próximo partido de la Cultu, el miércoles en Copa del Rey ante el Levante: "Estoy muy bien en la Cultural, me siento muy feliz. ¿Mi futuro? No lo sé. Ha venido un club que tenía una propuesta para mí, pero lo dejo en manos de mi representante. No sé lo que va a pasar y la verdad es que no pienso mucho en ello y sí en el partido del miércoles".

Lucas Ribeiro prefiere mirar el lado positivo de tener un club detrás y es que eso es síntoma de que las cosas se están haciendo bien en la Cultural Leonesa: "Tengo contrato en la Cultural. Solo pienso en estar bien en el campo, hacer buenos partidos y en ayudar al máximo. No puedo hablar nada sobre mi futuro. Me contactó un club y hablé con mi representante. Esto es bueno para la Cultural porque estamos haciendo las cosas bien". Los de Ziganda ocupan la posición número 13 y están a cinco puntos de los puestos de play off de ascenso a Primera.

Si tranquiliza algo más Lucas Ribeiro cuando apuesta porque su cabeza está pensando solo en la Cultural Leonesa: "Vivo el momento, estoy feliz y muy concentrado y eso es lo más importante. Lo que pase en el futuro no lo sé. Me iré de vacaciones y no sé lo que va a pasar, pero en este momento en mi cabeza solo está la Cultural".

El momento de Lucas Ribeiro en la Cultural Leonesa

Hablando sobre su momento, Lucas Ribeiro confiesa que está en uno bueno en la Cultural: "Tomar una decisión sea una situación muy difícil porque estoy viviendo un momento muy bueno. Las caretas, el cariño…No todos los jugadores tienen ese privilegio. Toda la decisión que vamos a tomar será 100% con el club y tomaremos la mejor decisión".

Lucas Ribeiro terminó dejando aún más dudas al hablar del cariño que le tiene a la afición y que siempre tendrá, se vaya o no: "Si hay un momento en el que tenga que tomar la decisión, será muy difícil para mí porque los aficionados son increíbles. Saben que los quiero independientemente de la decisión".