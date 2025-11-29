Lucas Ribeiro no aclara los rumores sobre su fichaje

El jugaodr brasileño de la Cultural Leonesa, uno de las grandes atracciones del equipo de Ziganda, declaró en ES Radio que no sabe que va a pasar en diciembre o enero. "El futuro no lo sé"

La Cultural Leonesa parecía el pasado mes de agosto la 'cenicienta' de LaLiga Hypermotion. El cuadro del Reino de León ascendió desde Primera RFEF de la mano de Raúl Llona. Finalmente, tras un mal arranque de campaña, la Cultural Leonesa decidió cesar a Raúl Llona y contratar en su lugar a Ziganda, todo un experimentado en los banquillos de Primera y Segunda.

Pero no solo Ziganda podría llevar a la zona tranquila de la tabla a los leoneses. Uno de los 'culpables' del crecimiento del equipo en las últimas jornadas, con nueve puntos sobre 15 posibles, es Lucas Ribeiro. El brasileño llegó el pasado verano como uno de los fichajes bomba de Segunda división ya que tras quedar libre con el Mamelodi de Sudáfrica, con el que llegó a jugar el Mundial de Clubes y firmar uno de los mejores goles del torneo, recaló en León para ser la estrella de un equipo que quería quedarse en Segunda.

Lucas Ribeiro, un fichaje que empieza a despegar en la Cultural Leonesa

Lucas Ribeiro está convirtiéndose poco a poco en la gran estrella de la Cultural Leonesa ya que a su juego vistoso hay que añadir los dos goles y una asistencia que acumula en ocho participaciones en Liga.

Lucas Ribeiro ha sumado dos titularidades en sendos encuentros y sus buenas actuaciones ya han despertado el interés de clubes exóticos como el Raja Casablanca de Marruecos.

Esta información, de la que nos hicimos eco en ESTADIO Deportivo, ha despertado cierta intranquilidad en el seno de la Cultural Leonesa ya que buena parte del caudal ofensivo de los del Reino de León pasa por Ribeiro. El jugador brasileño fue cuestionado este pasado viernes sobre su futuro en ES Radio y lejos de disipar las dudas sobre una posible salida en enero, alimentó más si cabe los miedos de que podría no estar en 2026 en el Reino de León: "No sé qué va a pasar en diciembre o enero. Estoy centrado en los 4 partidos que quedan, el futuro no lo sé".

Ziganda fue también cuestionado en la previa del duelo de la Cultural Leonesa ante el Granada de este sábado, sobre Lucas Ribeiro. El técnico vasco no se atrevió a hablar del futuro del brasileño y prefirió centrarse en tratar de sacarle el mejor rendimiento posible mientras esté a sus órdenes: "No puedo garantizar nada porque no me planteo nada. Pero con ningún jugador. Lo que quiero es que Lucas mejore, que mantenga las cosas diferenciales que tiene porque su calidad es brutal, pero también exigirle. Los jugadores buenos son los que más obligaciones tienen que tener".