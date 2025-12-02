Ziganda lanza un mensaje a Paraschiv: "No ha dado el nivel que tiene... aquí nadie espera por nadie"

El técnico de la Cultural Leonesa habló en la previa del duelo de Copa del Rey ante la Cultural Leonesa y aprovechó para dejar claro que en el Reino de León no esperarán al jugador cedido por el Real Oviedo

Daniel Paraschiv llegó este pasado verano a la Cultural Leonesa procedente del Real Oviedo en calidad de cedido. El delantero rumano de 26 años no está dando el nivel que de él se esperaba y solo ha participado en seis partidos de Liga y uno de Copa del Rey donde marcó su hasta el momento único gol.

Este martes, Ziganda no se anduvo por las ramas a la hora de declarar que el delantero no estaba dando el nivel que se esperaba: "No ha dado el nivel que él tiene, pero aquí nadie espera por nadie. Vamos con muchas prisas todos. Ha parado por unas molestias. Queremos que mañana venga y a ver si puede disponer de algunos minutos. Sabe que había venido con muchas expectativas, no está cumpliendo y se la hace un poco bola. A ver si es capaz de engancharse y reconocerse a él mismo porque hasta ahora no lo estaba haciendo".

La Cultural Leonesa sueña con un Primera en Copa del Rey

Más allá del nombre propio de Paraschiv, Ziganda apostó por salir a darlo todo ante el Andorra ya que pasar de ronda supondría enfrentarse a un Primera en la próxima fecha de Copa del Rey: "No es un partido amistoso, aunque no tiene nada que ver con la liga. Cuando pierdes en liga duele mucho y dura hasta el siguiente partido. Son heridas que no son graves y cicatrizan. Lo bueno de la Copa es que es competición oficial, un partido serio. Ganar siempre es bueno para la cabeza y la confianza. Además, significa tener un partido oficial más, pasar de ronda, seguramente tener aquí a un rival de Primera y tener a la gente enganchada en el sentido de que este mes habrá sitio para todos".

El técnico de la Cultural Leonesa también apostó por darle minutos a los menos habituales y de paso, que estos aprovechen la oportunidad para demostrar que tienen que ser titulares con más frecuencia: "Espero sea el partido de los jugadores que no vienen participando. Espero que sea el partido de Miguel Bañuz y que tenga ese nervio, esas cosquillas que todo el mundo tiene dentro. Igual con Paco Cortés, Juan Larios… que se demuestren a sí mismos, que sean capaces de refrendar como están entrenando y hacer un gran partido".

Por último sobre el Andorra, que recordemos, aún no tiene sustituto oficial de Ibai Gómez, afirmó que es un equipo que "que propone, juega bien, aprieta, es suelto, tiene jugadores jóvenes y con mucha calidad individual. Viene a por ti y va a especular lo justo. Nos dará buenos sustos".