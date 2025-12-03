Copa del Rey 2025/26 | Horario, canal y dónde ver hoy en TV y online los partidos de la segunda ronda de Copa: Real Betis, Real Sociedad, Villarreal, Girona...

El segundo día de la Copa del Rey llega con duelos muy interesantes y la presencia de hasta seis equipos de Primera División -entre ellos Levante y Elche-, además de siete clubes de Segunda

La magia de la Copa del Rey es difícil de describir. Este miércoles, 3 de diciembre, se disputa el segundo de los tres días de competición programados para esta semana, una nueva oportunidad para que los equipos modestos vuelvan a soñar. Como ocurre en cada ronda -al menos hasta que solo queden clubes de la élite-, la ilusión por tumbar a rivales de mayor categoría se dispara. Las sorpresas son parte del ADN de este torneo y, en el primer día de competición de la segunda ronda, ya cayó la primera gran campanada: la eliminación del Ceuta a manos del Guadalajara.

En Primera División, seis equipos entran en escena en este segundo día: Villarreal CF, Girona FC, Elche CF, Real Sociedad, Real Betis Balompié y Levante UD. Todos ellos visitarán estadios más modestos, donde el ambiente suele ser eléctrico y la motivación del rival actúa como un factor diferencial. La Copa no entiende de jerarquías y estos escenarios obligan a los equipos de la élite a mantener la concentración al máximo.

La Segunda División también tendrá una presencia notable con siete clubes en liza: CD Mirandés, Real Sporting de Gijón, Cultural y Deportiva Leonesa, FC Andorra, UD Almería, Málaga CF y Cádiz CF. Todos ellos saben que cualquier despiste puede dejarles fuera y, a la vez, que esta competición ofrece una oportunidad para recuperar sensaciones.

Por su parte, la Primera Federación presenta un abanico diverso de aspirantes: CD Eldense, Talavera de la Reina, Real Murcia, UD Ourense y Pontevedra CF. Equipos con tradición y estadios donde la Copa se vive de una forma muy especial.

Desde la Segunda Federación llegan cuatro representantes: Club Atlético Antoniano, Reus FCR, Torrent CF y CD Quintanar del Rey, conjuntos que tratarán de aprovechar el factor campo y el entusiasmo de su afición para dar un paso más en el torneo.

Finalmente, la categoría más humilde también tendrá su cuota de protagonismo. La Tercera Federación estará representada únicamente por el Cieza, que afronta su eliminatoria con la ambición de seguir escribiendo una historia que ya es memorable para el club y su entorno.

Horario y dónde ver por TV la primera ronda de la Copa del Rey

La primera tanda de partidos va a estar compuesta por cinco partidos: CD Mirandés - Real Sporting de Gijón, CyD Leonesa - FC Andorra, CD Eldense - UD Almería, CF Talavera de la Reina - Málaga CF y Real Murcia CF - Cádiz CF. Todos ellos se jugarán a las 20:00 horas.

CD Mirandés - Real Sporting de Gijón (TPA 1 Asturias)

CyD Leonesa - FC Andorra

CD Eldense - UD Almería

CF Talavera de la Reina - Málaga CF

Real Murcia CF - Cádiz CF

El segundo y último bloque de partidos se juega a las 21:00 horas y está formado por siete encuentros: Club Atlético Antoniano - Villarreal CF, Ourense CF - Girona FC, CD Quintanar del Rey - Elche CF, Reus FC Reddis - Real Sociedad, Torrent CF - Real Betis Balompié, Pontevedra CF - SD Eibar, CD Cieza - Levante UD.

Club Atlético Antoniano - Villarreal CF (M+ LaLiga y LaLiga TV M4)

Ourense CF - Girona FC (M+ LaLiga 3 y LaLiga TV M3)

CD Quintanar del Rey - Elche CF (M+ LaLiga 4)

Reus FC Reddis - Real Sociedad (M+ LaLiga 2 y LaLiga TV M2)

Torrent CF - Real Betis Balompié (Teledeporte, RTVE Play y Esport3 Cataluña)

Pontevedra CF - SD Eibar (TVG2 Galicia)

CD Cieza - Levante UD (M+ LaLiga 5)