Estafa a un aficionado de la Real Sociedad de Estados Unidos por comprar entradas falsas para la final de la Copa del Rey

Un aficionado de la Real Sociedad ha intentado comprar unos tickets desde Estados Unidos siendo engañado por un supuesto vendedor; la Guardia Civil está invesigando los hechos, es el segundo caso en apenas 24 horas

La venta de entradas para la final de la Copa del Rey está trayendo cola y es que en apenas dos días ya se han producido dos denuncias por estafa. La última llega desde Estados Unidos, donde otro seguidor de la Real Sociedad ha intentado comprar unas entradas para la final que se disputará en La Cartuja entre la Real Sociedad y el Atlético de Madrid el próximo 18 de abril y ha perdido 3.000 euros, tal y como ha informado en el día de hoy la Guardia Civil.

Ha sido la propia Guardia Civil quien ha alertado, al igual que ya hiciera ayer la Ertzaintza, de la venta fraudulenta de entradas para este encuentro y ha vuelto a recordar a los ciudadanos que confíen únicamente en los canales oficiales de venta de localidades, es decir, los propios clubes que disputarán la final o bien la Real Federación Española de Fútbol.

La Guardia Civil ha dado a conocer este viernes en las redes sociales el caso de este donostiarra que ha denunciado una estafa de 3.000 euros tras adquirir supuestas entradas a una persona que suplantaba la identidad de otra.

El supuesto vendedor tenía una "historia elaborada para justificar que no podía recibir el pago a través de la plataforma de anuncios online" en la que al parecer anunciaba las entradas hasta que convenció al comprador a realizar directamente una transferencia.

La Policía vasca y la Guardia Civil recomiendan que las entradas se adquieras únicamente por vías oficiales para evitar este tipo de timos y que, ante la duda, se contacte con la Real Sociedad o la Real Federación Española de Fútbol. La Real Sociedad, al igual que el club madrileño, dispondrá de 25.680 entradas para la final de la Copa del Rey, de las cuales el 85 % serán para sus socios.

La Ertzaintza ya denunció ayer otro caso de estafa mediante venta online

Hoy la Guardia Civil y ayer la Ertzaintza fue quien alertó de la venta de entradas falsas para la final de la Copa del Rey. El Departamento vasco de Seguridad informó en una nota de que se habían abierto diligencias por un presunto delito de estafa ya que, tras la denuncia interpuesta por un aficionado, "se ha constatado la existencia de entradas falsas2.

El denunciante denunció que, mediante un anuncio en una web de compraventa, se ofrecían unas entradas para esta final a cambio de una cantidad de dinero, por lo que este seguidor transfirió dicha cuantía y le enviaron unas entradas sin el código QR que llevan los tiques auténticos. El comprador reclamó al vendedor, pero ya no obtuvo respuesta, por lo que la Ertzaintza ha abierto diligencias por un presunto delito de estafa.