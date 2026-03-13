Mikel Goti no se arrepiente de salir de la Real Sociedad

El atacante se marcha del equipo vasco durante el pasado mercado de fichajes de invierno porque no iba a tener minutos con Pellegrino Matarazzo. La decisión no ha podido ser más satisfactoria ya que el de Gorliz está jugando mucho en el Córdoba CF en donde se siente muy cómodo

Mikel Goti tomó la decisión de salir de la Real Sociedad durante el pasado mercado de fichajes de invierno. El centrocampista ofensivo no entraba en los planes del nuevo entrenador Pellegrino Matarazzo el cual le indició que lo mejor que podía hacer era cambiar de aires. El de Gorliz captó la idea y se marchó cedido al Córdoba CF de Segunda división. Una decisión de la cual no se arrepiente en absoluto Mikel Goti que cree que está aprovechando la oportunidad.

Mikel Goti aprovecha la cesión en el Córdoba CF

Aprovechando que el Córdoba CF juega este fin de semana contra el Sanse, filial de la Real Sociedad, Mikel Goti ha tomado la palabra para asegurar que no se arrepiente lo más mínimo de haberse ido cedido al club andaluz. Todo lo contrario, el vasco está feliz de haber hecho ese movimiento porque está jugando bastante que era el objetivo.

Mikel Goti ha sido muy claro por cómo va su etapa en el Córdoba CF. "En estos dos meses me estoy sintiendo muy a gusto, muy arropado por el vestuario y creo que estoy teniendo un crecimiento profesional y personal muy bueno en el que creo que hay que darle continuidad".

Mikel Goti está cedido en el Córdoba CF el cual no tiene opción de compra alguna. Esto quiere decir que el centrocampista ofensivo volverá a la Real Sociedad cuando acabe esta temporada para intentar ganarse un sitio la siguiente campaña en la Real Sociedad. Si bien es cierto que el de Gorliz sabe que lo tiene muy complicado, ya que el club txuri-urdin cuenta con muchos centrocampistas y atacantes de calidad y que son más del gusto del entrenador Pellegrino Matarazzo.

Desde que llegó al Córdoba CF hace sólo unos pocos meses, aterrizó en los últimos días del pasado mercado de fichajes de invierno, Mikel Goti se ha convertido en un titular indiscutible ya que ha disputado 6 partidos y 468 minutos.

El plan de la Real Sociedad con Mikel Goti

La Real Sociedad tiene bien atado a Mikel Goti el cual está bajo contrato hasta el 30 de junio de 2028. Al club vasco le está saliendo la jugada con el de Gorliz a la perfección ya que el deseo era que jugara y mucho en el Córdoba CF que es justo lo que está sucediendo.

Pellegrino Matarazzo, entrenador de la Real Sociedad, ya dijo que lo mejor para Mikel Goti es que saliera en calidad de cedido para que volviera como mejor jugador. "Si hablamos en términos generales, sí, en general, puede a veces tener sentido que algunos jugadores salgan, se vayan, que hagan minutos fuera y que después vuelvan más fuertes, fortalecidos. Tenemos muchos jugadores de talento que necesitan jugar y estoy en contacto con Erik diariamente y también, por supuesto, con los jugadores. Hablamos de la situación de cada uno de ellos y es importante ser claros, que sepan qué pienso yo, cuáles son mis sentimientos y también qué es mejor para ellos. En cuanto a Goti, no voy a entrar en detalles, pero como he dicho antes, a veces tiene sentido salir y volver fortalecido".

De cara a la próxima pretemporada, Mikel Goti intentará ganarse un puesto en la primera plantilla de la Real Sociedad.