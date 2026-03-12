La espina de Xabi Alonso con la Real Sociedad y una comparación que asombra: "Todavía hoy la tengo clavada en el corazón"

El ex entrenador del Real Madrid es uno de los protagonistas del documental dedicado a Raynald Denoueix y la temporada en la que luchó por LaLiga con el conjunto donostiarra, en la que el tolosarra fue una de las figuras del equipo

La Real Sociedad aguarda con ilusión la final de la Copa del Rey, mientras desde Francia realzan en estos días uno de los momentos más recordados de su historia reciente. Hablamos de la campaña 02/03, en la que el cuadro donostiarra peleó hasta el final por el título de LaLiga, quedando finalmente a dos puntos del Real Madrid. En aquel equipo destacaban Karpin, De Pedro, Xabi Alonso, Nihat o Kovacevic. Pero la gran figura estaba sin duda en el banquillo, protagonista del documental realizado por el prestigioso diario L'Equipe para ensalzar aquel logró: 'Raynald Denoueix, le jeu avant le je' ('Raynald Denoueix, el partido antes del partido').

La Real Sociedad y San Sebastián, "siempre en el corazón" de Denoueix

Discreto y huyendo siempre de los focos, el entrenador francés, que llegó procedente del Nantes, no ha vuelto dirigir a ningún equipo después de ser destituido a la conclusión de la campaña siguiente, al dejar al equipo 15º. Pero nadie en Donostia olvida aquella temporada mágica. Tampoco el técnico galo. "No guardo ninguna amargura. Solo guardo agradecimiento. La Real Sociedad me dio la oportunidad de vivir algo que muy pocos entrenadores pueden vivir: la comunión total entre un equipo, una idea de juego y una ciudad. Al final, lo que queda no es cómo termina, sino el recuerdo de haber sido felices jugando al fútbol. San Sebastián y la Real siempre estarán en mi corazón porque allí el 'nosotros' siempre fue más importante que el 'yo'", asegura Denoueix.

Un "maestro" para Xabi Alonso

Una de las estrellas de aquella plantilla era Xabi Alonso, que no esconde lo mucho que le llegó a marcar en su carrera el preparador francés. "Raynald fue uno de mis primeros maestros. No supuso una revolución, pero sí una forma de pensar diferente en Zubieta sobre lo que se hacía hasta entonces. Nos hablaba de conceptos como las asociaciones, cómo entender el fútbol en sectores... nos empezó a hablar de cosas más tácticas", explica el tolosarra en el documental, donde también ensalza "el impacto que tuvo su forma de contar las cosas con esa serenidad, como si fuese un profesor, y luego todo funcionó increíblemente bien".

A la altura de ganar el Mundial

Como todos los que vivieron aquella campaña, el ex entrenador del Real Madrid aún lamenta aquella oportunidad perdida. "Se nos escapó. Es una espina que me queda clavada en el corazón todavía hoy, todas las demás las pude quitar con el tiempo, pero el estar tan cerca de ganar una Liga con la Real... para mí habría sido tan grande como ganar un Mundial prácticamente", confesó.

La Real Sociedad era líder a falta de dos jornadas, pero una derrota en Balaídos ante el Celta de Vigo (3-2) acabó con sus esperanzas de hacer historia. De aquel partido, el ex internacional afirma que fue "una temporada muy exigente" y "todo era muy nuevo para todos", quedándose en su lugar con momentos brillantes como el 4-2 sobre el propio Real Madrid, con gol suyo incluido: "El partido más esperado del año por todos, habíamos estado muchas jornadas por delante y si les ganábamos volvíamos a ponernos primeros. Probablemente esa primera parte fue de las mejores de la historia del club", dijo sin miedo.

Los elogios de Roberto Olabe

Por su parte, Roberto Olabe, que acabó la campaña anterior como técnico txuri urdin y había pasado a ser director deportivo, también elogió con nostalgia la figura deDenoueix. "Vino a enseñarnos del juego pero también de la cultura del rendimiento. Raynald accedió a venir a la Real Sociedad incluso sin saber si el equipo iba a estar en Primera o en Segunda División. Quizás no tuvo la despedida que merecía, fue una despedida administrativa... Él sentía que en ese momento ya no nos podía ayudar más y que tenía que volver a casa", sentenció.