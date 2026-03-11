La Real Sociedad opta por la precaución con Gorrotxategi

El futbolista de la Real Sociedad ha hecho saltar las alarmas al no aparecer en e entreno, pero la Real Sociedad calma a la afición asegurando que Gorrotxategi no se ha ejercitado para gestionar las cargas en sus piernas

La Real Sociedad sigue trabajando para encarar con positividad la jornada 28 de LaLiga tras la derrota ante el Atlético de Madrid por 3-2. El cuadro de Matarazzo, a pesar de haber logrado el pase a la final de la Copa del rey, ha sufrido un frenazo en cuanto a resultados, aunque sigue en la lucha por ocupar un puesto europeo de cara a la siguiente temporada. En este fin de semana, los blanquiazules tendrán la oportunidad de dar un golpe sobre la mesa ante el Villarreal para acercarse a ese ansiado sexto puesto. Para ello, Matarazzo necesita el 100% de sus mejores jugadores. Los minutos empiezan a pesar en las piernas de los futbolistas y, por ese motivo, la Real Sociedad opta por ser precavida con Gorrotxategi, que no ha entrenado con el resto del grupo.

Gorrotxategi no entrena con la Real Sociedad

El centrocampista vasco, que es una figura crucial en el esquema de la Real Sociedad, ha hecho saltar las alarmas al no ejercitarse con el resto del grupo en Zubieta de cara al duelo de la jornada 28 ante el Villarreal. El 'incendio' ha sido controlado rápidamente por el club que ha anunciado que Gorrotxategi no ha entrenado para gestionar cargas. Este hecho, sumado a que la jornada pasada no disputó ningún minuto ante el Atlético de Madrid, colocan sobre la mesa la posibilidad de que el mediocentro tenga alguna molestia física que le impida entrenar con normalidad, aunque nada fuera de lo normal. El derbi ante el Athletic Club en la semifinal de la Copa del Rey fue intenso y pasó factura al joven centrocampista que sigue creciendo en el club vasco a las órdenes de un Matarazzo que aumenta la competencia en el centro del campo.

El parón de selecciones, vital para los objetivos de la Real Sociedad

A la Real Sociedad le quedan dos partidos de LaLiga antes del parón de selecciones, algo que repercutirá positivamente en el cuadro donostiarra que busca recuperar la mejor versión de sus jugadores y dar descanso a los futbolistas que, como Gorrotxategi, más minutos suman en sus piernas. Sobre este parón, que será el último en la presente campaña, Pellegrino Matarazzo ha comentado que será "muy importante para descansar y buscar el equilibrio", porque después vendrán partidos "muy exigentes" tanto física como mentalmente, siendo la final de la Copa del Rey el gran objetivo del cuadro de Anoeta.