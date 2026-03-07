Atlético de Madrid 3-2 Real Sociedad: Sorloth y Nico González se llevan el 'ensayo' oficial de la final de Copa del Rey

Sorloth adelantó a los colchoneros en el seis. Igualó Carlos Soler en el nueve. En el segundo tiempo, en el 67, Nico González hizo el 2-1 y Oyarzabal empató en el 69. El tanto definitivo fue obra nuevamente del argentino en el 81

Atlético de Madrid y Real Sociedad se medían este sábado desde las 18:30 en el Metropolitano en el marco de la jornada 27 de LaLiga EA Sports. El choque entre Atlético de Madrid y Real Sociedad de esta jornada de LaLiga EA Sports era un 'ensayo' con público de lo que será la final de Copa del Rey del próximo 18 de abril en el Estadio de la Cartuja de Sevilla. Atlético de Madrid y Real Sociedad habían dejado en la cuneta en las semifinales de la Copa del Rey a Barcelona y Athletic Club respectivamente aunque no sin un gran esfuerzo.

Sorloth y Carlos Soler ponen los goles

Salieron Atlético de Madrid y Real Sociedad con numerosos cambios en relación al once que sacaron en la vuelta de Copa del Rey y quedándose en el banquillo titulares habituales para Simeone y Matarazzo. A pesar de la falta de titulares habituales, el Atlético de Madrid y la Real Sociedad demostraron su pegada en los primeros instantes del primer tiempo.

Fue en el 6 cuando Sorloth firmó su gol número 11 en lo que va de 2026 y volvió a confirmar el noruego que está en un gran momento de forma. Sorloth aprovechó la prolongación de Giménez en un córner botado por Giuliano para hacer el primero muy pronto.

Pero la Real Sociedad no se quedó atrás y Carlos Soler igualó el tanto inicial de los colchoneros con un golazo en el minuto 9. El ex del Valencia entró en el área tras una gran jugada de los donostiarras y poniendo el balón a la escuadra, imposible para Oblak.

De más a menos con dominio del Atlético de Madrid

A pesar del empate rápido de la Real Sociedad, el Atlético de Madrid mostró una gran fortaleza mental para seguir dominando el encuentro. Si bien es cierto, los de Simeone, a excepción de algún chispazo de Sorloth, no encontró ocasiones claras para volver a colocarse por delante en el marcador. Quizás la peor noticia llegó al filo del descanso cuando Mendoza se retiró del terreno de juego y ante la proximidad del final del primer tiempo no fue reemplazado hasta la vuelta de vestuarios.

Al Atlético de Madrid no le dura la ventaja, otra vez

Llorente suplió a Mendoza en el segundo tiempo y con la vuelta de vestuarios volvió el dominio colchonero. Esta superioridad se vio reflejada con nuevas ocasiones en las botas de Sorloth. Pero no fue el noruego el que puso a los colchoneros por delante sino Nico González en una gran acción personal en la que se la puso a Griezmann y el francés se la devolvió de tacón dentro del área para que hiciese el 2-1 en el 67. Pero la ventaja solo le duró al Atlético de Madrid dos minutos ya que Oyarzabal, que había ingresado minutos atrás en el terreno de juego, hizo el 2-2 con un golazo desde la frontal del área y poniéndola imposible para Oblak en la escuadra.

Nico González vuelve a poner por delante al Atlético de Madrid

Parecía que el Atlético de Madrid, con el rápido empate de la Real Sociedad, se vino abajo pero Nico González, no sin tener que soportar un nuevo paradón de Remiro, hizo el 3-2 con un gran cabezazo a centro de Ruggeri en el 81. El Atlético de Madrid se colocaba por delante por tercera vez y con el deseo de que fuese la definitiva ante una Real Sociedad que sin hacer demasiado, había logrado empatar el duelo hasta en dos ocasiones.

Con la Real Sociedad tratando de buscar un punto en los últimos minutos terminó el encuentro y se sumó un nuevo año en el que los donostiarras no consiguen ganar en el Metropolitano. Recordemos que la Real Sociedad no vence al Atlético de Madrid en Liga desde 2019. La última fue... en Copa del Rey, donde se verán el próximo 18 de abril en el Estadio de la Cartuja.