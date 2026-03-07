Simeone explica el calvario vivido por Nico González y da el último apunte sobre el futuro de Griezmann en el Atlético de Madrid

El técnico del conjunto colchonero abogó por hablar con el francés para conocer de primera mano su decisión: "Estas cosas siempre son mejores cuando habla directamente el jugador"

El Atlético de Madrid se llevó este sábado tres puntos muy importantes ante la Real Sociedad para poder terminar la jornada 27 de LaLiga EA Sports en la tercera plaza y sin necesidad de tener que esperar el resultado del Villarreal. Los de Simeone se pusieron por delante hasta en tres ocasiones y fue la última la definitiva con un gol en el que Nico González firmó su segundo tanto.

En el primer gol de Nico González se encontraron a través de un taconazo del segundo, Nico González y Griezmann. Sobre el argentino y el francés habló Simeone tras el triunfo ante la Real Sociedad.

El calvario de Nico González con su lesión en el Atlético de Madrid

Nico González marcó este sábado dos goles con el Atlético de Madrid y Simeone quiso recordar de donde venía el argentino con una lesión en el mes de diciembre: "Me pongo muy contento por Nico. Viene hace un tiempo largo buscando recuperarse. La verdad que había hecho, desde que llegó, un impacto muy bueno dentro del equipo, como si hubiera jugado toda la vida en el Atlético de Madrid, y en diciembre le tocó lesionarse y, a partir de ahí, no pudo encontrar lo que hoy nos volvió a dar. Ese es el futbolista que queremos, ese es el futbolista que fuimos a buscar, y ojalá que nos pueda seguir dando eso, porque necesitamos toda esa energía que tiene, toda esa vitalidad".

El futuro de Griezmann visto por Simeone

También fue cuestionado Simeone sobre uno de los temas que genera más intranquilidad en el Atlético de Madrid: el futuro de Griezmann. En estos días se habló de que el francés podría estar en sus últimos días ya que tendría un acuerdo para llegar a la MLS. Simeone apostó por hablar directamente con Griezmann y dejó claro el cariño que tiene tanto a él como a la familia del galo: "No, yo creo que estas cosas siempre son mejores cuando habla directamente el jugador y explica o dice lo que en realidad quiere decir. Nosotros nos ilusionamos y queremos siempre lo mejor para él, primero como persona, como familia, porque los quiero mucho, y bueno, él decidirá cuando tenga que comentar algo".

Sorloth, el otro protagonista del Atlético de Madrid

Otro de los protagonistas del encuentro fue Sorloth, que ante la Real Sociedad marcó su gol número 11 en lo que va de 2026. Simeone dejó claro que necesitan al Sorloth más en forma para el Atlético de Madrid: "Me repito en mis palabras cuando hablo de Alex. Cuando está en esta forma de jugador participativo, de trabajar en la parte defensiva que nos da una mano grandísima, de aguantar pelotas de espaldas, de ser determinante en la zona donde a él le gusta, que es hacer goles, es diferente a todo lo que tenemos, diferente a Lookman, diferente a Julián Álvarez, diferente a Antoine Griezmann, y claro que lo necesitamos. Lo necesitamos mucho y, en partidos como hoy, más todavía por las características del rival que tenemos".