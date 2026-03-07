El Atlético de Madrid se planta con Griezmann y pone fin a su fichaje: "Tiene contrato con nosotros y va a seguir con nosotros"

Mateu Alemany, director deportivo del Atlético de Madrid, aseguró que Antoine Griezmann "va a seguir" en el conjunto rojiblanco, con el que tiene contrato hasta 2027

El Atlético de Madrid sumó una victoria balsámica en LaLiga con el foco puesto en la Champions League y, sobre todo, en una nueva final de la Copa del Rey que disputará el cuadro rojiblanco ante la Real Sociedad, rival al que ha vencido en la jornada 27 de LaLiga. La Copa del Rey apunta a ser la última gran oportunidad de Griezmann para levantar su último trofeo con el Atlético de Madrid, equipo del que no se moverá en este mes de marzo según ha confirmado Mateu Alemany, que asegura que el galo "tiene contrato con nosotros y va a seguir con nosotros" poniendo así fin al posible fichaje de Girezmann por el Orlando City de la MLS.

Mateu Alemany confirma que Griezmann se queda en el Atlético de Madrid

Mateu Alemany, director deportivo del Atlético de Madrid, aseguró que Antoine Griezmann "va a seguir" en el conjunto rojiblanco, con el que tiene contrato hasta 2027, tras la oferta recibida por el futbolista francés del Orlando City para ficharlo antes del próximo 26 de marzo. "Tiene contrato con nosotros y va a seguir con nosotros. Ahí no hay ninguna novedad. Estamos donde estamos, está teniendo un rendimiento espectacular, va a estar con nosotros, va a seguir con nosotros y nada más", valoró en declaraciones a Movistar+. "Antoine tiene esta temporada y otra más con nosotros. No veo mayor novedad. Antoine está en un momento de forma extraordinario, está haciendo unos partidazos espectaculares. Y teniendo en cuenta que es una leyenda y su estado de forma lo van a aplaudir (los aficionados) como siempre", expuso Alemany en nombre de un Atlético de Madrid que se planta con Griezmann y pone fin a su posible fichaje por el Orlando City de la MLS.

La Copa del Rey cobra un valor especial para el Atlético de Madrid y Griezmann

Griezmann, de esta forma y según aseguran desde el club, no se moverá esta primavera del Atlético de Madrid que respira aliviado al contra con una de sus estrellas de cara al difícil y exigido tramo de temporada que encara. La Copa del Rey gana un valor especial para el galo en este curso ya que puede ser la última competición que el francés acaricie con sus propias manos vestido de rojiblanco. Mientras tanto, el atacante sigue trabajando como hasta ahora para mantener su posición en los esquema sde un Simeone que, seguramente, vuelva a respirar tras las palabras del director deportivo.