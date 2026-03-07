Matarazzo se entrega a Oyarzabal y avisa al Atlético de Madrid para la Copa del Rey

El técnico de la Real Sociedad elogió al capitán donostiarra que entró desde el banquillo e hizo el 2-2 en el Metropolitano

La Real Sociedad de Matarazzo firmó este sábado su segundo triunfo desde que llegó el técnico nacido en Estados Unidos. Perdió la Real Sociedad ante el que será su rival en el encuentro más importante de esta temporada, la final de la Copa del Rey del próximo 18 de abril en el Estadio de la Cartuja de Sevilla. Madrileños y donostiarras se volverán a ver las caras en poco más de un mes en territorio andaluz.

En el ensayo de este sábado en el Metropolitano, la Real Sociedad fue inferior al Atlético de Madrid y a pesar de esto, igualó el marcador hasta en dos ocasión. En la segunda ocasión fue Oyarzabal con un golazo y tras el encuentro, Pellegrino Matarazzo no dudó en elogiar al capitán de los donostiarras.

Matarazzo elogia la capacidad de Oyarzabal en la Real Sociedad

Matarazzo no escondió la influencia que tiene Oyarzabal en el juego de la Real Sociedad, además de su capacidad de liderazgo: "Lo que hace en el campo como futbolista, pero también como líder. Y alguien en quien todos se fijan por su lenguaje corporal y por su ética de trabajo. Y, por supuesto, los goles que marca para nosotros, pero también su trabajo defensivo. Es un jugador muy, muy importante en muchos sentidos".

Matarazzo explica los goles encajados por la Real Sociedad

Trató Matarazzo de explicar los goles encajados en las botas de Sorloth y por partida doble de Nico González: "Dos goles a balón parado. Uno fue un simple desvío, un gol demasiado fácil. También un gol con Nico, solo con dos acciones a balón parado. En este momento tenemos la cabeza en el suelo. Tienes que llevarte la tarjeta amarilla contigo. Y el tercer gol también vino de una jugada a balón parado. También concedimos muchas ocasiones, varias ocasiones. También jugamos contra Atlético de Madrid. Sabemos que no fuimos capaces de llevar suficientes jugadores al área. Y no hicimos un trabajo lo suficientemente bueno en nuestra presión en ambas fases".

Matarazzo avisa al Atlético de Madrid

El técnico de la Real Sociedad dejó claro que el próximo 18 de abril no se vivirá el mismo encuentro en el Estadio de la Cartuja con la final de Copa del Rey como escenario: "Espero que no sea tan similar. No planeamos conceder tantas ocasiones. Vamos a intentar conseguir el resultado. Dicho esto, como dije antes, tenemos muchos jugadores diferentes en el campo. En el centro del campo también comenzaron jugadores diferentes. Hoy fue una buena oportunidad para que los jugadores tuvieran esta experiencia. Para que los jugadores estuvieran en reuniones y vieran cosas similares. Así que hoy hicimos mucho en ese sentido, respecto al desarrollo individual. En seis semanas es mucho tiempo para que cambien las cosas".

"Te llevas algo de cada partido, juegues contra quien juegues"

Por último, Matarazzo dejó claro que en la final de Copa del Rey habrá un once titular diferente: "También somos conocidos como un equipo que remonta y que no se rinde. Lo hemos demostrado en el pasado en muchos partidos. Y ya hemos dado la vuelta a encuentros antes. Es una de nuestras cualidades. Y, por supuesto, te llevas algo de cada partido, juegues contra quien juegues. Por supuesto, si juegas contra tus rivales a los que te enfrentarás en seis semanas, te llevas cosas contigo. Pero al mismo tiempo habrá un once inicial diferente para ambos equipos".