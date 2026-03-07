La convocatoria del Betis para Getafe: el comodín de Pellegrini, la vitamina de Pablo García y las tres bajas esperadas

Los lesionados Isco Alarcón, Sofyan Amrabat y Giovani Lo Celso son las únicas ausencias con las que ha contado el técnico verdiblanco a la hora de confeccionar la lista con los 24 futbolistas convocados para el choque de la jornada 27 en LaLiga EA Sports

El Real Betis se ha ejercitado en la mañana de este sábado en la Ciudad Deportiva Luis del Sol, en la última sesión preparatoria antes de visitar al Getafe CF en la jornada 27 de LaLiga EA Sports. Justo siete horas y media antes de emprender un viaje en vuelo chárter hasta tierras madrileñas, la plantilla verdiblanca ha saltado a los terrenos de juego de Los Bermejales para ejercitarse en una jornada de trabajo que ha confirmado que Giovani Lo Celso, Isco Alarcón y Sofyan Amrabat son las tres únicas ausencias que deberá lamentar el entrenador Manuel Pellegrini.

El regreso de Valentín Gómez y la inyección de confianza para Pablo García

En principio, como ya avanzó Pellegrini en la rueda de prensa previa concedida en el mediodía de este pasado viernes, todos los futbolistas entre algodones que tiene el Real Betis se encuentran en condiciones de entrar en la lista de citados y tienen opciones de tener minutos ante el Getafe CF. Así, Antony dos Santos ha vuelto a trabajar al mismo ritmo que el resto de sus compañeros tras superar el proceso febril que le ha puesto aún más difíciles las cosas después de llevar meses sufriendo una pubalgia; mientras que Aitor Ruibal ha mejorado de sus molestias en una rodilla.

Además, con respecto a El Gran Derbi del pasado domingo, el técnico chileno recupera al comodín defensivo que ha encontrado en el polivalente defensor Valentín Gómez, una vez que el argentino ha cumplido el partido de sanción que le cayó por su primer ciclo de acumulación de cartulinas amarillas. Es decir, Pellegrini cuenta para Getafe con todos sus efectivos al margen de las ya mencionadas lesiones de Lo Celso, Isco y Amrabat.

El entrenador chileno también se lleva a tierras madrileñas al joven atacante canterano Pablo García, quien después de pasar un mes de ostracismo absoluto viene de recargar el depósito de confianza firmando una reconfortante actuación este pasado viernes por la noche, con un doblete en el Derbi Chico que el Betis Deportivo ganó por 3-1 ante el Sevilla Atlético en la jornada 27 en el Grupo 2 de la Primera RFEF.

La convocatoria del Betis para visitar al Getafe en la jornada 27 de LaLiga

La lista al completo con los 24 futbolistas convocados por Pellegrini para el duelo en el Coliseum está compuesta por los porteros Álvaro Valles, Adrián San Miguel y Pau López; los defensas Héctor Bellerín, Aitor Ruibal, Ángel Ortiz, Marc Bartra, Diego Llorente, Natan de Souza, Valentín Gómez, Ricardo Rodríguez y Junior Firpo; los centrocampistas Sergi Altimira, Marc Roca, Nelson Deossa, Pablo Fornals y Álvaro Fidalgo; y los atacantes Antony dos Santos, Pablo García, Ez Abde, Rodrigo Riquelme, Chimy Ávila, Cucho Hernández y Cédric Bakambu.